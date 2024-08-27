Правительство расширило перечень маркируемых товаров

Правительство расширило список товаров, которые будут подлежать дополнительному контролю. Подавать сведения о них необходимо с декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство расширило список товаров, которые будут подлежать дополнительному контролю. Подавать сведения о них необходимо с декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В перечень добавили три товарные группы. Это продукты питания, синтетические моющие средства и бытовая техника. На каждую позицию будут оформлять электронные накладные, что позволит следить за передвижением товара и формированием цены.
Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
С учетом расширения перечня товаров, сейчас по этим товарам надо будет тоже принять меры, провести инвентаризацию. Необходимо будет изменить организацию учета. Потому что ключевым элементом, в учете, необходимо на упаковку наносить данные, по каким документам этот товар поступил на учет этого предприятия. Плюс внедрить дополнительные единицы измерения.
Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы систему анализа цен выстраиваем именно на системе прослеживаемости, то есть на штрих-кодах. Вот это тот ключ, который у нас позволит отследить всю цепочку товародвижения от импортера либо производителя до конечного розничного звена, когда, пробиваясь через кассу, штрих-код попадает в различные базы данных, потом одновременно аккумулируется в системе АИС «Анализ цен». И мы видим всю цепочку движения, все надбавки, все цены, которые применяются на каждом этапе.
Расширен и перечень маркируемых товаров. Соки, безалкогольные напитки, мобильные телефоны и ноутбуки, которые помечают унифицированными контрольными знаками, должны будут иметь средства идентификации. Мера начнет действовать в феврале следующего года и позволит упростить трансграничную торговлю.