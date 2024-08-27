Правительство расширило перечень маркируемых товаров

Правительство расширило список товаров, которые будут подлежать дополнительному контролю. Подавать сведения о них необходимо с декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перечень добавили три товарные группы. Это продукты питания, синтетические моющие средства и бытовая техника. На каждую позицию будут оформлять электронные накладные, что позволит следить за передвижением товара и формированием цены.

Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

С учетом расширения перечня товаров, сейчас по этим товарам надо будет тоже принять меры, провести инвентаризацию. Необходимо будет изменить организацию учета. Потому что ключевым элементом, в учете, необходимо на упаковку наносить данные, по каким документам этот товар поступил на учет этого предприятия. Плюс внедрить дополнительные единицы измерения.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы систему анализа цен выстраиваем именно на системе прослеживаемости, то есть на штрих-кодах. Вот это тот ключ, который у нас позволит отследить всю цепочку товародвижения от импортера либо производителя до конечного розничного звена, когда, пробиваясь через кассу, штрих-код попадает в различные базы данных, потом одновременно аккумулируется в системе АИС «Анализ цен». И мы видим всю цепочку движения, все надбавки, все цены, которые применяются на каждом этапе.