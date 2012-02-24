Лукашенко: Надо модернизировать наши молокоперерабатывающие предприятия, не останавливаться на достигнутом уровне

При привлечении инвесторов в молокоперерабатывающую отрасль Беларуси необходимо прежде всего соблюдать интересы государства и народа. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу формирования холдингов в отрасли, которая обеспечивает не только продовольственную безопасность страны, но и выпускает большие объемы социально значимой продукции.

Беларусь входит в пятерку ведущих поставщиков молочных продуктов в мире. На отрасль работают почти все сельхозорганизации. И широкий спрос за рубежом дает высокие доходы предприятиям и валюту.

По мнению президента, многие проекты государство может выполнять не хуже частника.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо внести полную ясность в эти вопросы и принять действенные меры.

На сегодняшнем совещании мы всесторонне и взвешенно обсудим вопросы пределов и условий допуска частного капитала (своего и иностранного) в молокоперерабатывающую отрасль страны.

Они все хотят взять в сельскохозяйственных предприятиях молоко подешевле, произвести наиболее значимую продукцию, затратив на это небольшие деньги, и подороже продать, неважно где, в том числе в России. Где прибыль остается? У пришедших к нам молокопереработчиков.

Если инвестировать будут, то за счет прибыли, которую заработают на нас. Возможно, за счет кредитов, которые возьмут у нас, а не на стороне. Встает вопрос: почему мы не можем сделать так, кто государству мешает точно так работать? Почему мы не можем создать мощные компании. Почему их не заставить работать, как частника, более рентабельно? Тогда не будет опасения, что мы где-то ошибемся.

Что будут иметь наши граждане, наши белорусы? А ведь эту отрасль мы создали не в последний момент. Да, мы много вложили в нее в последнее время для того, чтобы поднять, модернизировали, но ведь это все создавалось поколениями.

Сегодня в Беларуси 43 молокоперерабатывающих предприятия. И, по мнению экспертов, чтобы усилить позиции на мировом рынке, необходимо объединение в холдинги. Возможные варианты такой консолидации представили главе государства по каждому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результатом должно стать повышение эффективности производства за счет экономии затрат на закупку сырья, централизации инвестиций и технического переоснащения предприятий. Предполагается использование единого или нескольких ключевых брендов и оптимальной линейки экспортной продукции.

Александр Лукашенко:

Надо модернизировать наши молокоперерабатывающие предприятия, не останавливаться на том уровне, который мы достигли. Надо укрупнять их.

Было же их когда-то 128, а сейчас – 43. Может, их будет 10 – это время покажет. Нельзя искусственно создавать крупные компании.