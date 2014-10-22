Правительство Беларуси и МВФ определят направление и ключевые шаги, которые станут основой для подготовки новой миссии

Новости Беларуси. Правительство Беларуси и Международный валютный фонд определят направление и ключевые шаги, которые станут основой для подготовки новой миссии. Это 22 октября обсуждали на встрече глава миссии МВФ по Беларуси Дэвид Хофман и вице-премьер Петр Прокопович.

Стороны рассмотрели экономические вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества. Этот визит проходит в рамках постпрограммного мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь регулярно исполняет свои обязательства по кредиту стэнд-бай МВФ. Большая часть уже выполнена, в 2015 году будет выплачен последний транш.

Александр Заборовский, первый заместитель руководителя аппарата Совета министров - руководитель секретариата премьер-министра Республики Беларусь:

И в Нью-Йорке, и в Вашингтоне достигнута договоренность, что в случае, если по ключевым позициям, принципиальным вопросам, возможно, и будущей программе Правительство и фонд договорятся, тогда в ближайшем будущем, очень скоро, за этой миссией уже приезжает миссия для обсуждения программы. Таким образом, это, еще раз, очень важный шаг сверки часов, еще раз сверки нашего видения этой программы структурных реформ и наших подходов, Правительства, рекомендаций которые наработал Международный валютный фонд.