«Повысить грамотность субъектов хозяйствования»: через 2 года в Беларуси появятся налоговые консультанты

Новости Беларуси. Через 2 года в нашей стране появятся налоговые консультанты. Они будут помогать бизнесу и налоговым органам быстрее найти общий язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачастую предпринимателям сложно самим разобраться в документации. С этим связывали и некоторые ошибки. Сейчас многие обязанности возложат на налоговых консультантов. Эти специалисты могут разъяснять, как правильно вести дела в налогообложении, а также заниматься бухгалтерским учетом и представлять интересы своих клиентов в госорганах. В то же время предприниматели вправе решать, обращаться к налоговым консультантам или нет. Это вовсе не обязательное требование.