Новости экономики за 20.09.2017

Новости Беларуси. Без регистрации, но с оплатой единого налога: открыть свое дело можно без лишних документов. На такие условия претендуют предприниматели сферы услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто сможет стартовать уже через месяц, когда указ «О регулировании деятельности физических лиц» вступит в силу? И как правильно рассчитать налоги?

Могут не регистрироваться в качестве ИП, но только при условии оплаты единого налога: создатели домашней выпечки, часовые мастера, мебельщики, специалисты по настройке музыкальных инструментов, распильщики дров, печники, создатели сайтов, дизайнеры мебели, интерьера и одежды, парикмахеры и косметологи.

Ставка единого налога в городской черте, в отличие от сельской, будет больше.

Кстати, ремесленникам разрешат торговать в мастерских и размещать рекламу в интернете.