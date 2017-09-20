Новости экономики за 20.09.2017

Новости Беларуси. Без регистрации, но с оплатой единого налога: открыть свое дело можно без лишних документов. На такие условия претендуют предприниматели сферы услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кто сможет стартовать уже через месяц, когда указ «О регулировании деятельности физических лиц» вступит в силу? И как правильно рассчитать налоги?
Могут не регистрироваться в качестве ИП, но только при условии оплаты единого налога: создатели домашней выпечки, часовые мастера, мебельщики, специалисты по настройке музыкальных инструментов, распильщики дров, печники, создатели сайтов, дизайнеры мебели, интерьера и одежды, парикмахеры и косметологи.
Ставка единого налога в городской черте, в отличие от сельской, будет больше.
Кстати, ремесленникам разрешат торговать в мастерских и размещать рекламу в интернете.
СКАЧОК НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Этой осенью вторичный рынок квартир в Минске продемонстрировал неожиданный скачок. Рост оказался столь стремительным, что 2017 год вплотную приблизился к рекордному 2016.
Только в августе в столице зарегистрировали 1500 риэлтерских сделок.
Это плюс 16 % по отношению к июлю. Агентства объясняют такой повышенный спрос не только сезонностью – владельцы «вторички» начали снижать цены на фоне огромного предложения новостроек.
ОПЕРАТИВНОСТЬ ТАМОЖНИ
На белорусско-польской границе успешно прошел эксперимент по бестранзитному оформлению грузов. С начала 2017 года в нем приняли участие почти 750 водителей грузовиков.
Итог – партия оформляется за 25 минут, время экономится в 5 раз.
А благодаря тому, что центр непосредственно примыкает к пункту пропуска, на границе не скапливаются очереди из фур – для них создан отдельный канал. Груз на складе может храниться, пока его не заберет перевозчик.
ГОСУАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЕ
20 сентября в Беларуси выдан первый кредит на адресное субсидирование жилья. Займ оформила многодетная семья из Иваново. Напоминаем, такая помощь предоставляется на уплату части процентов за пользование коммерческим кредитом на строительство жилья. Размер субсидии зависит от статуса семьи и привязан к ставке рефинансирования.
И к ситуации на валютном рынке. Евро и российский рубль подорожал, доллар потерял свои позиции. Итого – европейца оценили в 2 рубля и 32 копейки, за 100 российских предлагают 3 рубля и 34 копейки.
За один доллар – 1 рубль и 94 копейки.