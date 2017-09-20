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  • «Польские коллеги пока об этом мечтают»: логистический центр в «Брузгах» первым в Беларуси начал применять безтранзитную технологию оформления грузов

«Польские коллеги пока об этом мечтают»: логистический центр в «Брузгах» первым в Беларуси начал применять безтранзитную технологию оформления грузов

20 сентября 2017 06:21
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Новости Беларуси. Логистический центр в «Брузгах» первым в Беларуси начал применять безтранзитную технологию оформления грузов. Эксперимент в международном пункте пропуска признан успешным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая упрощенная система почти в 5 раз экономит время – оформить груз можно всего за полчаса. А благодаря тому, что центр непосредственно примыкает к пункту пропуска, на границе не скапливаются очереди из грузовиков – для них создан отдельный канал. Груз на складе может храниться, пока его не заберет перевозчик. Новой технологией с начала года уже воспользовались более 700 машин, 43 фирмы подписали договор с центром.

«Польские коллеги пока об этом мечтают»: логистический центр в «Брузгах» первым в Беларуси начал применять безтранзитную технологию оформления грузов -1

Андрей Ковальчук, начальник Гродненской региональной таможни:
Эта технология востребована, потому что, как правило, в новое мы всех привлекаем, а здесь мы, наоборот, можем говорить о том, что субъекты хозяйствования, руководители просят сами включить в этот процесс, потому что это и выгодно, и быстрее.

Использование безтранзитной технологии – до 400-500 машин – мы рассчитываем, что по «Брузгам» будет проходить. Это уже достаточно серьезная цифра, покрываем грузопоток. Наши польские коллеги пока что об этом мечтают.   

В ближайшее время здесь ожидается реконструкция пункта пропуска «Брузги». Расширятся до 8 полос каналы на въезд и выезд, обновится система видеонаблюдения, таможенники начнут применять технологию автоматического взвешивания.

Без изменений не останутся и другие международные коридоры области – их планируют полностью перевести на энергетическую независимость, чтобы никакие погодные условия или аварии на линиях электропередачи не смогли помешать работе.

# Экономика # Государственная граница Беларуси # Фотофакт # Андрей Ковальчук

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