Новости экономики за 17.03.2016

О необходимости повышения пенсионного возраста говорит и статистика. Судя по всему, выплаты людям на заслуженном отдыхе не успевают за средней зарплатой по стране. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненка. Алексей, в чем же суть проблемы?

ПЕНСИОННАЯ ПРОПОРЦИЯ

Действительно, 17 марта были обнародованы показательные цифры. Суть в том, что важнейший индикатор – соотношение пенсии по возрасту к средней зарплате – сдает позиции. Если 15 лет назад пенсионер получал 45% от средней зарплаты, то теперь – меньше 42%. Это, кстати, весомый аргумент Правительства в пользу планов по повышению пенсионного возраста. Альтернатива такой мере – увеличить страховые взносы. Но работники вряд ли согласятся на отчисления больше нынешнего 1% от заработка.

ГЕОГРАФИЯ ДЕНЕГ

Беларусь и Таиланд сделали серьезный шаг по укреплению сотрудничества. Наша делегация 17 марта открыла бизнес-форум в Бангкоке. Председатель Палаты представителей говорил о хорошем плацдарме для продвижения товаров из Таиланда в Европейском регионе. Экспортеры из Беларуси, в свою очередь, традиционно видят перспективу в Азии. Дальняя дуга поставок становится все выгоднее. Развитие бизнес-событий ускорит создание совместной межправительственной комиссии. Товарооборот Беларуси и Таиланда за последние 10 лет вырос в пять раз.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Беларусь зарабатывает на туризме один миллиард долларов в год. Как увеличить эту цифру, рассуждает профильное Министерство. Акценты сделают на развитие медицинской сферы услуг, а также сектора агротуризма. Интересно, что в 2015 году отдых на родине выбрал почти миллион белорусов. Увеличилось в два раза и количество туров выходного дня. Поэтому рассматривается вариант упрощения визового режима. Сейчас такое соглашение действует для гостей из Китая. Они могут без отметки в паспорте находиться в Беларуси на протяжении трех дней.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Стоит задача на текущий год переориентировать туристические потоки из других стран, то есть диверсификация экспорта и поиск новых рынков. Складывается хорошая ситуация с Китайской Народной Республикой и рядом европейских стран. В приоритете будет и российский рынок.

ЧАСТНЫЙ ПОДХОД

Индивидуальные предприниматели стали чаще обращаться к белорусским производителям продукции. Беллегпром за 2015 год увеличил отгрузку ИП на 21%. Цифра по юрлицам еще выше. Таким образом, частный бизнес реализовал товар на полтора триллиона белорусских рублей. И это месячный объем производства всего концерна.

Торги на валютно-фондовой бирже 17 марта показали резкий рост российского рубля, который поднялся по отношению к белорусскому сразу на пять пунктов. Доллар, в свою очередь, упал на 381 рубль, евро – на 83, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.