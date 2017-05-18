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«Потребность очень высокая»: сборочное производство белорусской сельхозтехники откроется в Таджикистане

18 мая 2017 10:46
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Новости Беларуси. Сборочное производство белорусской сельскохозяйственной техники откроется в Таджикистане. Работа по созданию производственных площадей уже ведется. О ходе реализации проекта партнеры говорили 18 мая в Минске. Сейчас Таджикистан активно развивает сельское хозяйство. Открытие совместного предприятия на территории страны позволит закрыть внутренние потребности в технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Потребность очень высокая»: сборочное производство белорусской сельхозтехники откроется в Таджикистане-1

Иззатулло Саттори, министр сельского хозяйства Республики Таджикистан:
Белорусская техника – самая адаптированная, известная в Республике Таджикистан. Потребность в этой технике очень высокая.

«Потребность очень высокая»: сборочное производство белорусской сельхозтехники откроется в Таджикистане-4

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Сельхозпредприятия, частные компании Таджикистана интересуются нашей техникой, которая работает уже на протяжении десятков лет на территории этой страны. Интересуются посадочным материалом ранних сортов картофеля, семенами кукурузы, зерновых.

Сегодня в Таджикистане действует около 20 крупных торговых представителей белорусских предприятий. Помимо тракторов и грузовиков, ведутся поставки продовольствия, нефтепродуктов и лекарственных препаратов. Кроме развития торговых отношений, прорабатываются новые совместные проекты.

# Экономика # Беларусь-Таджикистан # Леонид Заяц

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