Новости экономики за 17.05.2017

Новости Беларуси. Пока белорусские выпускники определяются с выбором ВУЗа и готовятся к экзаменам, многие школьники задумываются о летнем заработке.
В столице зарплата на первом рабочем месте стартует от 265 рублей.
РАБОТА НА ЛЕТО
Работу предлагают во всех службах занятости. В списке почти 200 объектов – это и уборка территорий, и озеленение, и подсобная помощь.
Продолжительность рабочего дня для детей 14-16 лет составит 4 часа 36 минут, от 17 до 18 лет – 7 часов.
Средний заработок школьников в госпредприятиях и учреждениях не будет ниже минимальной заработной платы – это и есть 265 рублей.
ЭКСПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
Десять новых рынков сбыта открыла Брестская область в первом квартале 2017 года. В Анголу теперь поставляют вычислительные машины и прицепы, в Индонезию – металлоизделия и деревянные ящики.
В Индию уже отгружена первая партия трехколесных велосипедов.
Одежду местных фабрик будут носить на Кипре и в Исландии. Также предприятия региона экспортировали в Республику Корея механические устройства, в Люксембург – фанеру, в Марокко – товары для праздников. Пробная партия плит для мощения отгружена в Мозамбик, а на Сейшелы поставлена мебель.
БАННЫЙ ДЕНЬ
Столичные бани пошли на эксперимент: некоторые из них будут работать по понедельникам, хотя зимой этот день выходной. Это связано с тем, что многие горожане выходные проводят на даче, и банный выходной автоматически переносится на будний день.
При этом цены на услуги повышаться не будут.
Более того, столичный банный комплекс готовит гибкую систему скидок для постоянных посетителей.
ТЕНДЕРЫ РОССИИ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ
Белорусские поставщики смогут на равных участвовать в тендерах для российских корпораций. Таким образом, для наших предприятий появится новое экспортное окно.
За счет конкурентной цены и оперативных поставок у нас большие шансы стать успешными на этом рынке. По предварительной оценке, российские корпорации ежегодно закупают товары и услуги на 150 миллиардов долларов.
Российский рубль подешевел – за 100 дают 3 рубля и 27 копеек. Доллар на 18 мая 1 рубль и 85 копеек, евро 2 рубля и 6 копеек.