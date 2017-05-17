Новости экономики за 17.05.2017

Новости Беларуси. Пока белорусские выпускники определяются с выбором ВУЗа и готовятся к экзаменам, многие школьники задумываются о летнем заработке.

В столице зарплата на первом рабочем месте стартует от 265 рублей.

РАБОТА НА ЛЕТО

Работу предлагают во всех службах занятости. В списке почти 200 объектов – это и уборка территорий, и озеленение, и подсобная помощь.

Продолжительность рабочего дня для детей 14-16 лет составит 4 часа 36 минут, от 17 до 18 лет – 7 часов.

Средний заработок школьников в госпредприятиях и учреждениях не будет ниже минимальной заработной платы – это и есть 265 рублей.

ЭКСПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Десять новых рынков сбыта открыла Брестская область в первом квартале 2017 года. В Анголу теперь поставляют вычислительные машины и прицепы, в Индонезию – металлоизделия и деревянные ящики.