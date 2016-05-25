Новости экономики за 25.05.2016

Новости Беларуси. 70% путевок в белорусские здравницы продано. Сутки в этом сезоне в среднем обойдутся в 400 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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На путевку на 12 дней следует отложить около шести миллионов рублей. Всего в стране сейчас работает 72 санатория для взрослых, 10 детских и 17 студенческих. Самый дешевый вариант — в Борисовском районе, где за 200 тысяч могут предложить койко-место в 5-комнатном гостевом домике. Ну а настоящие апартаменты под Гродно стоят около двух с половиной миллионов рублей в сутки.

ПОЧТОВЫЙ ТОРГ

Посылок стало меньше, но ненамного. После введения лимита в 22 евро белорусы продолжили пользоваться услугами зарубежных Интернет-магазинов. Таможенный комитет отметил всплеск активности пользователей накануне изменений в законодательстве. Теперь потоки товаров вернулись в прежнее русло, но по понятным причинам популярностью пользуются недорогие вещи. Таможенный комитет отметил, что в Евросоюзе давно введены невысокие пределы стоимости посылок, а Китай снизил лимиты с 7-ми долларов до ноля.

КВАЛИФИКАЦИЯ В ЦЕНЕ

Новые правила для работников-иностранцев приняли в правительстве. В законе о миграции впервые появилось понятие «высококвалифицированный работник». Определены и требования к таким специалистам. Для них специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью будут выдаваться сроком на два года. Другим иностранцам можно работать по одному документу не более года.

БЮДЖЕТНЫЙ КОРРЕКТОР

Ставки налогов в связи с корректировкой бюджета не изменятся. Минфин готовится уточнить главный финансовый документ. Прежде всего, исходя из актуального курса доллара. Который в бюджете был прописан на уровне в 18 650 рублей. Замминистра сегодня отметил, что доллар нашел свой коридор в районе 20-ти тысяч. Судя по всему, уточнят и прогноз заработка на нефтепошлинах. В планах было пополнить бюджет примерно на миллиард долларов при цене в 50 долларов за баррель. Основы основ денежно-кредитной политики изменения не коснутся.

Дмитрий Лапко, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

У нас есть основные направления утвержденные. Никаких пересмотров основных направлений денежно-кредитной политики на сегодняшний день нет.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Доллар стал дешевле на 56 рублей, евро — на 137. Российский рубль стал значительно дороже, и белорусский за счет этого в итоге немного ослаб к корзине валют.