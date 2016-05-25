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Сколько стоит отдых в белорусском санатории?

25 мая 2016 16:32
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Новости Беларуси. 70% путевок в белорусские здравницы продано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сутки в этом сезоне в среднем обойдутся в 400 тысяч рублей. На путевку на 12 дней следует отложить около шести миллионов рублей.

Всего в стране сейчас работает 72 санатория для взрослых, 10 детских и 17 студенческих.

Самый дешевый вариант — в Борисовском районе, где за 200 тысяч могут предложить койко-место в 5-комнатном гостевом домике. Ну а настоящие апартаменты под Гродно стоят около двух с половиной миллионов рублей в сутки.

# Экономика # Отдых

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