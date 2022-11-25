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87 инвестпроектов будут завершены в Минской области в 2022 году

25 ноября 2022 16:03
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Новости Беларуси. В 2022 году в Минской области будут завершены 87 инвестиционных проектов на сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

87 инвестпроектов будут завершены в Минской области в 2022 году-1

В 2023-м планируется реализовать более 130 концепций и разработок. Сформирован перечень, который называется «Один регион – один проект». Как правило, большинство из них связаны с переработкой местных сырьевых ресурсов. Среди участников – агрокомбинаты, птицефабрики и заводы. Одна из главных задач – работа над импортозамещением и встраивание в кооперационные цепочки российских предприятий.

# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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