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Беларусь наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

20 января 2023 15:53
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Пекин расширяет доступ белорусских мясо-молочных продуктов на китайский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай-1

Беларусь продала Китаю наполовину больше сельхозпродукции по итогам 11 месяцев 2022 года. В январе 2023-го наша страна открыла Белорусский национальный павильон на семи новых платформах электронной коммерции Китая. Упрощаются процедуры торговли, оперативно принимаются меры для обеспечения бесперебойного потока трансграничных логистических каналов электронной коммерции. Согласно подписанной декларации о всепогодном сотрудничестве, Беларусь и Китай продолжат развивать производственную кооперацию, стимулировать создание на территории двух стран новых совместных предприятий в области машиностроения, сельскохозяйственного производства, энергетики, биотехнологий.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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