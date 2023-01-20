Новости экономики за 20.01.2023

Беларусь и Китай продолжат развивать производственную кооперацию и наращивать объемы поставок продовольствия. На треть вырос экспорт продукции отечественных флагманов легкой промышленности в Россию. И как изменится список видов деятельности, при которых можно перейти на уплату налога на профессиональный доход. Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЭКСПОРТ «БЕЛЛЕГПРОМА» В РОССИЮ ВЫРОС НА ТРЕТЬ В 2022-М

На треть вырос экспорт продукции отечественных флагманов легкой промышленности в Россию. Концерн экспортирует свою продукцию в 72 региона России. В 2022 году увеличился объем поставок в 57 регионов РФ, в том числе в дальние: Алтайский край, Мурманскую область, Республику Коми, Иркутскую и Омскую области. Впервые появились товары белорусского легпрома в Калмыкии и Республике Тыва. Ключевые позиции экспорта – чулочно-носочные и корсетные изделия, ткани, пряжа, трикотаж и готовая одежда, обувь, ковры. Белорусские производители мебели заменят ушедшие из России западные бренды. БЕЛОРУССКИЕ САМОСВАЛЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Десять 220-тонных БЕЛАЗов в ближайшее время поступят в Мурманскую область на Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Предприятие занимается обогащением руды. Первые четыре самосвала уже прибыли на комбинат и находятся в стадии поэтапной сборки и предпусковых испытаний. До конца января все они будут запущены в эксплуатацию, а в течение первого полугодия будут собраны и выпущены на линию еще шесть машин. Беларусь наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай. Подробности здесь. СПИСОК ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ НАЛОГА НА ПРОФДОХОД МОГУТ РАСШИРИТЬ