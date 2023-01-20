Новости экономики за 20.01.2023
Беларусь и Китай продолжат развивать производственную кооперацию и наращивать объемы поставок продовольствия. На треть вырос экспорт продукции отечественных флагманов легкой промышленности в Россию. И как изменится список видов деятельности, при которых можно перейти на уплату налога на профессиональный доход.
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЭКСПОРТ «БЕЛЛЕГПРОМА» В РОССИЮ ВЫРОС НА ТРЕТЬ В 2022-М
На треть вырос экспорт продукции отечественных флагманов легкой промышленности в Россию. Концерн экспортирует свою продукцию в 72 региона России. В 2022 году увеличился объем поставок в 57 регионов РФ, в том числе в дальние: Алтайский край, Мурманскую область, Республику Коми, Иркутскую и Омскую области. Впервые появились товары белорусского легпрома в Калмыкии и Республике Тыва. Ключевые позиции экспорта – чулочно-носочные и корсетные изделия, ткани, пряжа, трикотаж и готовая одежда, обувь, ковры.
Белорусские производители мебели заменят ушедшие из России западные бренды.
БЕЛОРУССКИЕ САМОСВАЛЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ЗАПОЛЯРЬЕ
Десять 220-тонных БЕЛАЗов в ближайшее время поступят в Мурманскую область на Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Предприятие занимается обогащением руды. Первые четыре самосвала уже прибыли на комбинат и находятся в стадии поэтапной сборки и предпусковых испытаний. До конца января все они будут запущены в эксплуатацию, а в течение первого полугодия будут собраны и выпущены на линию еще шесть машин.
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СПИСОК ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ НАЛОГА НА ПРОФДОХОД МОГУТ РАСШИРИТЬ
Список видов деятельности, при которых можно перейти на уплату налога на профессиональный доход, планируют расширить. Сейчас в перечне порядка 40 видов деятельности. В том числе ремесленники, парикмахеры, репетиторы, курьеры. Также на этот налог могут перейти программисты-фрилансеры. Новая система налогообложения начала действовать с 1 января 2023 года. Размер налога на профессиональный доход составляет 10 % от ежемесячной выручки. При доходе выше 60 тысяч рублей – 20 %. Плательщикам налога на профдоход не нужны кассовые аппараты. Все взаимодействия с налоговой будут проходить через специальное мобильное приложение.
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