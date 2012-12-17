Посол Казахстана в Беларуси: Белорусская продукция очень качественная, конкурентоспособная

В гостях ведущего программы «Неделя» на СТВ Чрезвычайны и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Ергали Булегенович Булегенов.

Знаете, целый день читал казахстанские пословицы, а выделил для себя одну: И лук сладок, как мед, если на родине растет. Говоря современным экономическим языком, это - импортозамещение. То есть вы предпочитаете только свое?

Ергали Булегенович Булегенов:

Я бы не сказал, что Казахстан полностью себя обеспечивает. У нас очень много всего поставляется из Беларуси, например, продукты питания, так как мы в Едином экономическом пространстве. Белорусская продукция очень качественная, конкурентоспособная, поэтому на наших прилавках можно найти продукты белорусских соседей, а также из России. Любая продукция, необходимая населению, если она качественная, то сладкая, даже если чужая.

А Вы считаете достаточным присутствие ваших товаров на белорусском рынке?

Ергали Булегенович Булегенов:

В Беларуси пока трудно найти казахскую продукцию. Потому что она востребована в Казахстане и в больших объемах продается внутри страны. Экономическая мощь Казахстана растет, достаток есть в каждом доме, хорошая зарплата, поэтому продукция не залеживается в Казахстане. Но, возможно, на конкурентоспособность продукции влияет расстояния и поэтому не все поступает в Беларусь.

Вы как дипломат наверняка могли бы как-то посодействовать…

Ергали Булегенович Булегенов:

Мы над этим работаем. Все последние двусторонние мероприятия, в том числе визит в Беларусь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в мае 2012, и визит премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича в Казахстан, были направлены на то, чтобы наши взаимоотношения поднять по всем направлениям, а особенно в экономике. Чтобы наши продукты появились в Беларуси, тем более, опять же, что мы в Едином экономическом пространстве, а в скором будущем возможно и в Евразийском экономическом союзе, где будут единые правила, единые тарифы - будут возможности свободно торговать там, где выгодно нашим производителям.

Оказывается, Казахстан в списке мировых лидеров по потреблению чая на душу населения— больше килограмма в год на человека. Чай в дипломатии — особый ритуал, главный атрибут любых переговоров. А Вам чай помогает в дипломатии? Вы же в Украине в посольстве работали, и в Испании, сейчас вот в Беларуси… Вот какой чай нужно подавать, чтобы договориться?

Ергали Булегенович Булегенов:

Чай мы считаем традиционным национальным напитком. У нас говорят: чай не пьешь, откуда силы берешь?! Мы привыкли чай пить, особенно чай с молоком. В дипломатии все сложнее. Есть любители чая, есть поклонники кофе. Поэтому - в зависимости от ситуации и гостя. Но я думаю, что чашечка чая сближает и помогает в переговорных процессах.

Неужели нет определенного секрета? Или специального сорта чая? Наверняка, Вы знаете какой-то дипломатический секрет, не зря де вы заканчивали Институт Дружбы Народов!

Ергали Булегенович Булегенов:

Все индивидуально - кто-то не любит чай, кто-то любит чай с молоком… Просто перед тем, как подавать чай, нужно знать предпочтения гостя.

Вернемся к экономике. Ваш Президент, будучи в Беларуси с визитом, обозначил, что теперь, с открытием Таможенного союза и Единого экономического пространства, у Казахстана появилась общая граница с Европой, с Евросоюзом, а у Беларуси появилась белорусско-китайская граница. Как это работает на практике?

Ергали Булегенович Булегенов:

Мы вначале пути в Едином экономическом пространстве. Устанавливается законодательство. За ближайшие 2 года должно быть выработано около 60 документов, чтобы полноценно и реально подойти к Евразийскому союзу. Когда все заработает, будет возможность свободного перемещения товаров, услуг, человеческих ресурсов. Единые правила будут и в торговле, и в подходах к трубопроводу. В таких условиях будет легче работать всем нашим предпринимателям и ведомствам, которые занимаются торговлей.

Но дело ведь не только в добрососедских отношениях. Я знаю, что ваш бизнес прагматично смотрит на многие наши предприятия. Наверняка они не прочь поучаствовать. Белорусские условия Вы знаете - это вопрос цены. Если будет заплачена достойная цена, то может обсуждаться и вопрос. Так вот до обсуждения дело дошло?

Ергали Булегенович Булегенов:

Да, во время переговоров глав государств и глав правительств. Обсуждалось в процессе переговоров, что все должно быть взаимовыгодно. Здесь нужно подходить реально, по ценам. Если это будет выгодно и для Казахстана, то наша страна сегодня имеет возможности инвестировать и участвовать а акционировании предприятий Беларуси. Если конкретно, то во время ноябрьских переговоров в Астане шла речь о том, что «Могилевхимволокно» будет доводить до кондиции нашу нефть и половину поставлять в Европу. Там на это есть большой спрос. А Казахстану и Беларуси это взаимовыгодно.

В свое время часто говорили: вот-вот и потечет казахстанская нефть в Беларусь. Но пока не потекла… На какой стадии находится вопрос?

Ергали Булегенович Булегенов:

Альтернативные варианты Казахстан всегда ищет, потому что с каждым годом добыча нефти у нас возрастает. Если в 2011 году мы добыли около 80 млн тонн нефти, то в ближайшие годы мы будем добывать до 130 млн. Тогда можно будет реально говорить о поставках. Думаю, к тому моменту трёхсторонние переговоры Беларуси-Казахстана-России придут к логическому завершению. Так как мы не граничим с Беларусью, то не имеем возможности перекачивать нефть напрямую. Большая часть нашей нефти идет через Россию.

Как Вы считаете, чего не хватает Таможенному союзу и Единому экономическому пространству для полноценной работы? Чтобы действительно не было препятствий и белорусско-казахстанская граница стала реальной?

Ергали Булегенович Булегенов:

Нужны единые правила. Это зависит от всех трех сторон. Но особенно от России, потому что главные трубопроводы находятся у России.

Чего не хватает и в Беларуси, и в Казахстане, так это туристов. Знаю, что Вы представляли Казахстан во Всемирной туристской организации. Вы, наверное, знаете, как нужно првилекать туристов. Сейчас, накануне чемпионата мира по хоккею мы думаем, как достойно встретить целую армию туристов. Подскажите, как это сделать?

Ергали Булегенович Булегенов:

Туристические возможности и у Беларуси, и у Казахстана очень большие. Просто нас еще пока мало знают в мире. Это зависит от целого комплекса мероприятий. Это и доставка (комфортные условия перелетов), и гиды должны быть, и хорошая реклама.

Беларусь и Казахстан вместе с Россией и Украиной составляют четверку стран мира, где в промышленном масштабе производятся валенки. Может быть, это взять за основу? Почему бы каждому туристу, уезжающему из Беларуси или Казахстана не дарить пару валенок?!

Ергали Булегенович Булегенов:

Это одна из идей. Но ведь у каждой страны много брендов. Это немаловажно.

Вы в Беларуси уже десятый месяц. Что может быть брендом Беларуси, взглядом из Казахстана? Что бы Вы забрали из Беларуси?

Ергали Булегенович Булегенов:

По-моему мнению, самый большой белорусский бренд - это Беловежская пуща. Символ, например, изображение зубра.