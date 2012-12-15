Более дешевый аналог люстры Чижевского изобрел белорус

Новости Беларуси. Лучшие молодёжные идеи презентовали креативщики Брестчины. Это около 50 инновационных проектов, которые в перспективе можно успешно внедрять и использовать на благо нашей страны. Проект БРСМ «100 идей для Беларуси» продолжает свой марафон.

В этом году в Бресте на выставке «100 идей для Беларуси» количество участников возросло в пять раз, отмечают организаторы. Больше всего привлекают внимания научно-технические разработки. Например, автор аэроионизатора воздуха Игорь Антоник произвёл настоящий фурор. Удивил собственноручно изобретённым недорогим и полезным гаджетом.

Игорь Антоник, студент Брестского государственного технического университета:

Я решил создать такой прибор, который будет, как живой кактус. К тому же, его не нужно поливать, за ним не нужно ухаживать. Его просто включил в розетку. Если поднести к нему руки, можно почувствовать, как дует воздух. Мы воочию убеждаемся в процессе ионизации воздуха.

Медные иголочки кактуса под воздействием тока (напряжение 25 тысяч вольт), сбрасывают отрицательно заряженные ионы в воздух. Таким образом, происходит «очищение» кислорода. Разработка напоминает люстру Чижевского, но более портативная и удобная в эксплуатации. Автор рекомендует её использовать тем, кто часами сидит за компьютером.

Игорь Антоник, студент Брестского государственного технического университета:

Исследования, которые проводил Чижевский и современные исследования доказали, что ионы влияют положительно. Именно в этом заключается польза от прогулок на свежем воздухе. Довольно экономичен.

Идея понравилась посетителям выставки. Многие даже спрашивали: «Где можно купить такой прибор?» Но пока он в единственном экземпляре.

Посетительница выставки:

Я работаю много с компьютером. И я бы себе такой "кактус" купила. Потому что это полезно и оригинально смотрится.

Ещё один молодой любитель инноваций Виталий Сацюк придумал и воплотил идею, как быстро и без вреда для здоровья обогреть помещение. Его усовершенствованная калориферная установка легко перемещается и способна отопить любые площади.

Виталий Сацюк, учащийся Брестского колледжа приборостроения:

Его преимущество в скорости. За короткий промежуток времени он сможет нагреть достаточно большое помещение. Здесь стоит защита, чтобы человек не мог поранить себя. Такая же защита — спереди.

На создание такого обогревателя ушло не более 500 тысяч белорусских рублей и три месяца работы.

Свои рационализаторские идеи может представить любой школьник или молодой специалист. Тем более, что автобус, собирающий креативные предложения от молодых и инициативных, продолжает свой тур по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.