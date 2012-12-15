В Минской области школьники зарабатывают вениками

Новости Беларуси. Школьную бизнес-кампанию создали в Червенском районе. Три учебных заведения и учебно-производственный комбинат уже начали зарабатывать деньги. Обучение компьютерной грамоте, оказание косметических услуг, выращивание комнатных растений – школьники уже могут давать и мастер-классы по основам предпринимательства. А вот мини-фирма учеников Ляденской средней школы в буквальном смысле вяжет веники. И получает неплохой доход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Веники для бани и для улицы ученики Ляденской школы начали создавать неслучайно. Учитель производственного обучения Владимир Дернович, в прошлом сотрудник лесхоза, приводит главный аргумент – за сырьем ходить далеко не надо.

Владимир Дернович, учитель трудового обучения Ляденского детского сада-средней школы Червенского района:

У нас масса материала для производства веников просто-напросто сгнивает в лесу.

Ядвига Лойко, ученица 11 класса Ляденского детского сада-средней школы Червенского района:

Я с отцом веники вяжу, я ему ветки отламываю, он их вяжет, потом обрубает и красивая метелка получается.

Тут уже выучили несложную технологию.

Ученик Ляденского детского сада-средней школы Червенского района:

По времени, минут 10 на один веник, если вдвоем – то еще быстрее.

Владимир Дернович, учитель трудового обучения Ляденского детского сада-средней школы Червенского района:

Заготовленных не осталось, что заготовили – то реализовали. Банные веники – это работа сезонная, из дуба – немножко позже, береза вообще рано, потому что осыпается.

Ирина Сидаренко, сотрудница Ляденского детского сада-средней школы Червенского района:

Эти венички делают, продают и для школы это большое подспорье.