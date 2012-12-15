Чтобы накопить первый взнос на квартиру, семья в Израиле вынуждена работать 20 лет

Решить квартирный вопрос в Израиле становится все сложней. На этой неделе известные израильские экономисты опубликовали результаты масштабного исследования рынка недвижимости. Оказалось, что в роскошь жилье превращается по воле государства, которое, похоже, просто решило уйти из этой сферы.

За последнее десятилетие государство снизило свои затраты на строительство социального жилья в четыре раза. А финансовую помощь малоимущим на аренду жилья сократили в 30 раз.

Ирина Гинзбург работает медсестрой в доме престарелых. 12 лет назад купила квартиру в городе Хайфа. Как матери-одиночке часть стоимости субсидировало государство.

Ирина Гинзбург, жительница города Хайфа:

Выплаты по квартире занимают половину моей зарплаты. Осталось мне платить еще около 20 лет.

Людям не хватает жилья. Население Израиля растет, а жилья не хватает. Средний класс сейчас не может себе купить квартиру.

Виталий Гук переехал в Израиль всего пару лет назад. Живет в съемной квартире, за которую надо платить две тысячи шекелей в месяц – это 530 долларов. Сейчас пытается найти вариант подешевле. О покупке собственных апартаментов пока и не мечтает.

Виталий Гук, житель города Хайфа:

Стоимость новой квартиры колеблется от 1 до 2 млн шекелей. При зарплате 5-6 тысяч это очень много.

Экономисты подсчитали, что среднестатистической семье в Израиле, чтобы накопить первый взнос на квартиру, нужно работать 20 лет. Согласно мировым индексам цен на недвижимость, израильские квадратные метры – в тройке лидеров по темпам подорожания.

Алекс Кремер, специалист по недвижимости:

Банки давали меньше кредитов. Зарплаты не поднимались. Квартиры не строили. Поэтому квартиры начали подниматься. Мы видим это уже три года.

Прошлым летом в Израиле состоялись многочисленные акции протеста. Люди вышли на улицы с призывами снизить цены на жилье. В центре Тель-Авива был организован палаточный городок, который продержался почти два месяца.

Конечно, военная нестабильность тоже влияет на рынок недвижимости Израиля. Ведь в цены на квартиры приходится закладывать еще и стоимость укрытия, комнаты безопасной, здесь ее называют «битахон». Здесь можно, к примеру, переждать артобстрел. Подобные убежища повышают стоимость квартиру примерно на 20 тысяч долларов.

Из-за подорожания недвижимости многие семьи вынуждены покупать меньшие по площади квартиры. Поэтому на рынке даже возник дефицит такого малометражного жилья.

Алекс Кремер, специалист по недвижимости:

Молодые семьи ищут маленькие квартиры. Их просто нет. Поэтому цены только поднимаются.

С ростом цен увеличивается число желающих инвестировать в недвижимость. Однако в Центробанке Израиля уже начали бить тревогу по этому поводу. Предпринимаются меры, чтобы уменьшить число спекулятивных сделок. Ведь если рынок жилья в один день лопнет как мыльный пузырь, то последствия этого затронут все сферы экономики.