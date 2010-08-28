После модернизации производства на Гродненском консервном заводе появился современный комплекс

На предприятии увеличили объемы продукции, расширился ассортимент. Сегодня белорусские маринады покупают в России, Литве, Германии и даже Канаде.

В эти дни на Гродненском консервном заводе горячая пора. И не только из-за температурных рекордов. Фуры выстраиваются в очередь за получением товара. Загружать их приходится с утра и до вечера. А еще несколько лет назад предприятие едва сводило концы с концами. Новый импульс в развитии предала полная модернизация производства.

Проведенную реконструкцию на заводе считают вторым рождением предприятия. После ее завершения производственные площади увеличились в два раза. К примеру, еще четыре года назад на месте цеха, было чистое поле. Сегодня здесь современный комплекс, оснащенный по последнему слову техники.

Ставку сделали на самый ходовой товар. На заводе появились новые цеха по производству овощных и фруктовых пюре, соков и маринадов. Все процессы здесь автоматизированы, участие людей минимальное.

Сергей Литвин, заместитель директора УДП «Гродненский консервный завод»:

– Производительность труда увеличилась на 56% по сравнению с 2009 годом и на 80% по сравнению с 2008 годом. Раньше в старом производственном корпусе использовался ручной труд. Выпуск, соответственно, был в три раза меньше.

Значительно увеличили и ассортимент продукции. Времена, когда на заводе выпускали только маринованный горошек и огурцы давно ушли. Теперь ежегодно внедряют как минимум по 15 новых видов. Причем таких, которые востребованы за границей.

Татьяна Алихвер, главный технолог УДП «Гродненский консервный завод»:

– Нами освоено 10 наименований овощных консервов. Все сырье на овощные консервы мы используем из Республики Беларусь. Массовая переработка начнется в осенний период. Далее, в текущем году мы планируем освоить еще столько же.

Большие объемы производства необходимо где-то продавать. И гродненцы стали выходить на внешние рынки, предварительно изучив спрос на свой товар.

Ольга Павловская, и. о. начальника коммерческого отдела УДП «Гродненский консервный завод»:

– Мы гордиться тем, что вышли на рынки сбыта России. На сегодняшний день мы работаем с Канадой. Плотно работаем с Евросоюзом – с Литвой и Германией. Плюс к этому, ведем переговоры о совместном сотрудничестве с Израилем.

Не отказываются на консервном заводе и от старого, давно проверенного ассортимента. К примеру, больше половины зеленого горошка уходит на экспорт. И покупатели требуют еще. Поэтому в планах руководства полностью модернизировать и эту линию. После чего предприятие станет самым современным в Беларуси в своей отрасли.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродно.