Беларусь занимает 68-е место из 182 стран по индексу развития человеческого потенциала

Согласно данным Доклада о развитии человека, опубликованного ПРООН в 2009 году, Беларусь занимает 68 место по индексу развития человеческого потенциала в списке из 182 государств.

Эти исследования основаны на показателях социально-экономического развития государств. Один из наиболее ярких примеров — уровень жизни людей. Он характеризуется, в первую очередь, уровнем денежных доходов. Так, по данным за прошлый год, в Беларуси этот показатель (с учетом индекса потребительских цен) за последние 15 лет увеличился более чем в 5 раз.

Еще одна красноречивая цифра — валовой внутренний продукт. Наша страна — первая в СНГ достигла по производству ВВП уровня 1990-го года. До этого показателя до сих пор не могут дотянуться Молдова и Украина.

Несмотря на негативное влияние мирового финансового кризиса в прошлом году, по итогам четырех лет ВВП в Беларуси увеличился на 32%. Для сравнения: в России — лишь на 13%, а в Казахстане — на 26%.