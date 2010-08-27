Прямой эфир

Беларусь занимает 68-е место из 182 стран по индексу развития человеческого потенциала

27 августа 2010 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Согласно данным Доклада о развитии человека, опубликованного ПРООН в 2009 году, Беларусь занимает 68 место по индексу развития человеческого потенциала в списке из 182 государств.

Эти исследования основаны на показателях социально-экономического развития государств. Один из наиболее ярких примеров — уровень жизни людей. Он характеризуется, в первую очередь, уровнем денежных доходов. Так, по данным за прошлый год, в Беларуси этот показатель (с учетом индекса потребительских цен) за последние 15 лет увеличился более чем в 5 раз.

Еще одна красноречивая цифра — валовой внутренний продукт. Наша страна — первая в СНГ достигла по производству ВВП уровня 1990-го года. До этого показателя до сих пор не могут дотянуться Молдова и Украина.

Несмотря на негативное влияние мирового финансового кризиса в прошлом году, по итогам четырех лет ВВП в Беларуси увеличился на 32%. Для сравнения: в России — лишь на 13%, а в Казахстане — на 26%.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
27 августа 2010 11:38

Беларусь и Брянская область подписали очередной протокол о сотрудничестве

27 августа 2010 11:01

Александр Лукашенко раскритиковал Правительство за невыполнение некоторых основных показателей социально-экономического развития Беларуси

27 августа 2010 06:34

В Минске с визитом делегация Брянской области