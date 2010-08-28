Подведены результаты уборочной кампании 2010 года

В стране собрано чуть более 7 миллионов тонн хлеба. Миллион из них сельхозорганизации продали государству.

Таким образом, превысив госзаказ по поставкам зерна. В целом республика полностью обеспечена пшеницей, рожью, овсом и ячменем до следующего урожая. Есть даже некоторый экспортный потенциал.

Сергей Кукса комбайнер опытный. В юные годы был помощником комбайнера, а после армии и сам сел за штурвал корабля полей. Ежедневно – по 30 километров урожайных дорог. Сергей даже не удивился, что все шесть экипажей его СПК «Квасевичи» превысили тысячный рубеж. Уборочную стаду здесь уже завершили. Кстати с рекордным для всего Ивацевичского района намолотом – 6,5 тонн зерна. Теперь осталось технику почистить, смазать, подкрасить и на хранение – до следующего сезона.

Помогают здесь и местным жителям с урожаем справиться. Иван Иванович всю жизнь проработал в Квасевичах, а теперь ведет свое хозяйство: огурцы-помидоры, яблоки-груши, зерно. Если с овощами и фруктами своими силами справился, то вот колосья смолотить местный СПК помог.

Гордятся в Квасевичах не только своими рекордными намолотами. В 2007 году поселок получил статус агрогородка. Здесь капитально отремонтировали амбулаторию, дом культуры, школу. И теперь в свои 413 лет деревня выглядит как новенькая.

Владимир Новиков, Витали Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область.