В Администрации Президента Беларуси состоялось самое крупное экономическое совещание в 2010 году

Сам год – знаковый – последний в пятилетке. И на повестке – выполнение Программы соцэкономразвития всего пятилетия. В зале «Республика» собрались высшие должностные лица Беларуси. Правительство и Национальный банк держали отчет о работе экономики за первое полугодие.

Мнение Президента Беларуси: несмотря на постепенное наращивание темпов, не решен ряд проблем, что сдерживает, и существенно, динамику развития страны. И будущее республики: представлены на рассмотрение три важнейших прогнозных документа – социально-экономического развития, Бюджета и денежно-кредитной политики на 2011 год.

Главная цель этого мероприятия хотя и предполагает определенную отчетность, но все-таки это больше постановка и анализ проблем. А также выработка путей их решения. Ведь пятилетка близится к своему завершению. Впереди следующая.

Можно сказать, что испытание мировыми финансово-экономическими проблемами экономика Беларуси успешно выдержала. Конечно, кризис сказался как на росте зарплат, так и на работе конкретных предприятий, однако у нас не было массовый увольнений, заводы не останавливались. И по сравнению с ситуацией у наших соседей, Беларусь вышла из кризиса с наименьшими потерями. Необходимо достичь докризисных объемов в экономике – то есть выполнить показатели пятилетки. Экономисты уверены, что это вполне достижимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Как понимать, что проблема ликвидации залежей готовой продукции, несмотря на мои многократные поручения, не решена до настоящего времени? До сих пор на складах промышленных предприятий без движения готовая продукция на сумму 6 триллионов рублей. Решение этой проблемы важно не само по себе. От этого зависит финансовое положение реального сектора экономики. Сегодня наряду с огромными запасами на складах растет просроченная дебиторская задолженность. То есть готовая продукция отгружена, а выручка за нее не поступила. Более того, внешняя просроченная задолженность российских партнеров превысила долг белорусских промышленных предприятий на 347 миллиардов рублей – в 4 раза. Иными словами, что же получается? Выгоду от роста экспорта и разгрузки складов имеют не белорусские производители, а их внешнеторговые партнеры. Хотелось бы услышать, в чем причина такой ситуации и что будете делать, чтобы ее кардинально изменить? В центре отчетов Правительства и Нацбанка должна стоять наиважнейшая задача – повышение конкурентоспособности национальной экономики.

Кстати, за время кризиса удалось даже улучшить некоторые наши позиции. Например, диверсифицировать поставки отечественной продукции. Сегодня более половины белорусского ВВП – это экспорт. Для сравнения в Германии это цифра на уровне 45%. Венесуэла, Бразилия, Китай, Туркменистан (список далеко не полный) – это новые рынки, новые связи, новые партнеры, новые ниши, а значит и новые валютные поступления в бюджет.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Мы вышли на новые товарные рынки 24 стран мира. Несмотря на существенные ограничения и барьеры, выстроенные Российской Федерацией белорусской продукции, нам удалось в этом году в 2,2 раза улучшить положительное сальдо (без учета нефти, нефтепродуктов и газа) в торговле с Российской Федерацией по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и выйти на уровень первого полугодия 2008 года. Мы считаем, что в этих условиях нам нужно активно работать на российском рынке. С тем, чтобы мы оставались в тех нишах, что были до кризиса.

По-прежнему остается острой ситуация со складскими запасами. Несомненный прогресс есть, однако сам процесс идет не достаточно быстро. По стране все еще остается немало предприятий забитых товаром. Среди них даже такие брендовые, как БелАЗ, МАЗ, оршанский льнокомбинат, борисовский хрустальный завод, стеклозаворд «Неман».

Однако стремление сократить залежалый товар любой ценой привело к другой проблеме. Продукт продали, а оплату за него не получили. И сегодня объемы такой просроченной задолженности – это более 45 триллионов рублей. Почти половина этой цифры – долги иностранных покупателей. И больше всех российских – 5 триллионов рублей. Очень много просроченных уже кредитов у белорусских предприятий. 43% – это сельхозорганизации.

Сергей Сидорский:

– В Минпроме сложилась наиболее сложная ситуация на крупных валообразующих предприятиях. Не восстановлен докризисный уровень производства. На БелАЗе остается почти трехмесячная программа карьерной техники. На предприятиях автопрома, автокомпонентов – двухмесячная программа. В 2009 году шести предприятиям автомобильной отрасли – МАЗу, БелАЗу, «Белкарду», МПЗ, БАТЭ и «Автогидроусилителю» – для поддержки в кризисных условиях, нами были выделены льготные кредиты, под 3% годовых, со сроком погашения в 2011 году. Это позволило в 2009 году стабилизировать экономику данных предприятий, минимизировать потери от кризиса. Однако, начиная с сентября текущего года, этим предприятиям необходимо преступить к погашению указанных кредитов государству. Руководители предприятий Минпрома обратились к Правительству, попросили поддержать эти предприятия для сохранения их стабильной работы в текущем году и перенести сроки погашения указанных льготных кредитов на один год, начиная погашать их с сентября 2011 года. Правительство, рассмотрев это предложение, уважаемый товарищ Президент, считает возможным поддержать эти предприятия. С учетом того, что последние месяцы текущего года они стали продавать техники больше, чем производят на своих предприятиях.

Александр Лукашенко:

– Так пусть возвращают кредиты, если они начали больше продавать – это во-первых. А во-вторых, я вам еще раз хочу повторить, деньги взял – верни вовремя. И нечего ко мне обращаться. У нас экономическая схема одна: купил комплектующие, сырье, энергоносители, произвел товар, продал его – отсюда деньги. Других схем нет. Можно одолжить, но это дорого. Кто будет возвращать? У меня такое впечатление, что наше Правительство, которое сегодня вносит предложения, не думает работать с 1 января. Поэтому вносят такие предложения. Разве нормальный хозяин может внести такие предложения?!? Я политик, я должен об этом думать, а вы думайте об экономике и финансах! У вас людей нет, забудьте! В экономике люди не стоят за деньгами и за тракторами! Вы голый экономист, вы должны приходить с Харковцом ко мне и бороться за каждый рубль, за каждую копейку! А я вам должен говорить, что там за ними стоят люди!

Если выручка от продажи товаров и услуг выросла более, чем на треть, то сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось не в нашу пользу.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

– Дефицит валюты на национальном рынке вызывает отрицательное сальдо внешней торговли и недостаточный уровень прямых иностранных инвестиций. Отрицательное сальдо не в одной нашей стране, во многих странах. Но во многих странах этот временный дефицит валюты закрывается за счет прямых иностранных инвестиций. У нас нет ни того, ни другого. По этому вопросу принимались решения ни один раз, но проблема пока не решена и она обостряется. Да, есть объективные причины, это понятно. Потому, что мы за энергоресурсы начали платить в 2-2,5 раза больше, чем платили в 2005 году. Это естественно. Но есть и субъективные причины. Мы знали, что энергоресурсы будут по мировым ценам. Это проблема не простая, но в течение первых трех лет следующей пятилетки эту проблему надо решить раз и навсегда.

Инвестиции в капитал и строительство оказалось почти на 20% ниже запланированных. Зарплату правительство предлагает повышать в два этапа. С 1 сентября тем, кто получает по низкооплачиваемой категории, а ноября – всем остальным за счет увеличения тарифной ставки. Есть убежденность, что всех запланированных показателей удаться достичь.

Александр Лукашенко:

– Все нормально, мы можем проводить съезд, выходить на президентские выборы, даже не шевелясь мы решаем все вопросы, народ нам даже не скажет плохого слова?

Сергей Сидорский:

– Нет, я так не сказал. Это тяжелая каждодневная работа по достижению этих показателей и вопросов, которые сегодня являются в консистенции той работы, который каждый проводит каждый на своем рабочем месте.

Президента беспокоит складывающаяся ситуация. Особенно в той части, где речь идет о работе с иностранными инвесторами. На уровне Правительства слишком много волокиты в таких вопросах. Александр Лукашенко привел недавний пример с заполнением товаром Торгового дома Беларуси в Армении. Построили за полгода, а бумажками чиновники обменивались еще полгода.

Александр Лукашенко:

– 20 января 2010 года армяно-белорусский Торговый дом зарегистрирован. То есть с июля 2009 года по январь 2010, за полгода, был построен этот Торговый дом. Было вложено около 20-25 миллионов долларов средств. 30 января 2010 года Кобякову написал МИД, он адресует Данченко: «Прошу информировать о выполнении постановления Правительства в части завершения работ по внесению унитарными предприятиями концерна денежных вкладов в уставной фонд этого предприятия – Торгового дома». Зачем вам эта информация?!? Позвонил, узнал, внесли, не внесли, почему не внесли? Данченко туда же ездил! Пил коньяк, отдыхал там и т.д. целая делегация! В январе открыли, уже месяц прошел, они все пишут. 9 июня в Минэкономики состоялось заседание белорусской части межправительственной белорусско-армянской комиссии… В общем, разрешили 60 дней отсрочку давать поставщикам товаров, я уже не буду перечислять… 15 резолюций! Не считаю остальных писем, которые были в промежутке. И какие резолюции? Я вам их содержание специально прочитал. Один решил. Второй, пониже, требует: исполните то, что требуют наверху! Если премьер-министр пишет: исполните немедленно мое поручение! Конечно, юрист может сказать, что премьер-министр не может давать такие поручения. Все это должно было быть замещено решением или Президиума, или Правительства. Точка. Названы фамилии. Не выполнил – вплоть до уголовной ответственности! По конституции решение Правительства страны выполняются немедленно и в срок.

Вообще, иностранные инвестиции в экономику за первое полугодие составили почти 4,5 миллиардов долларов. Это больше чем за аналогичный период 2009 года. Однако доля инвестиций в ВВП снизилась. Чиновники на местах, похоже, не хотят поворачиваться к инвесторам лицом.

Леонид Анфимов, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

– Если есть сегодня проблемы с привлечением иностранных инвестиций, то эти проблемы идут не от нежелания вкладывать деньги в нашу экономику, а от того, что чиновники нередко своими действиями отбивают всякое желание идти к нам работать. А если обобщенно, то несмотря на то, что есть политическая воля руководства страны – всячески содействовать иностранным инвестициям – Правительством не создана целостная, отвечающая как интересам инвесторов, так и интересам государства система работы с инвестициями. В результате, мы имеем крайне неудовлетворительную структуру импортируемого капитала. Посмотришь по статистике, вроде бы красиво получается: за первое полугодие поступило почти 4,5 миллиарда долларов США. Вникаешь глубже, оказывается, основную часть в них составляет наша задолженность по кредитам и за поставленные нам энергоносители. Вот так инвестиции. Во многом, сложившаяся ситуация обусловлена еще и тем, что Совет министров, сам того не замечая, или может быть так просто удобнее для него, утратил функции главного экономического штаба страны. Отсутствие комплексности подходов по управлению народным хозяйством, деление по сферам ответственности на «своих» и «чужих», забывая при этом, что прежде всего Правительство отвечает конечный единый результат экономической деятельности и все остальное.

Предлагается и решение возникающих сегодня в экономике проблем. На этот момент, можно единовременно заработать 5 миллиардов долларов. Речь идет о приватизации. Ее в Беларуси проводить, конечно же, будут. Однако здесь Администрация Президента делает акцент на то, что нельзя поддаваться соблазну затыкать возникающие бюджетные дыры продажей предприятий, которые и формируют значительную часть этого бюджета.

Александр Лукашенко:

– Если кто-то думает, что мы закроем дыры продавая государственную собственность, это абсолютно напрасно. Никакой государственной собственности продавать я не намерен. Политика в области приватизации останется той же, что была до сих пор. Приведу пример. Сегодня у нас хотят купить «Беларуськалий», хотя бы несколько процентов акций. Китайцы хотят, россияне хотят. Мне уже и сумму называли: 7,5 миллиардов долларов готовы заплатить. Говорят: согласитесь. Я говорю: до свидания, вопрос не обсуждается. У нас есть стоимость, я к примеру говорю, не только этого предприятия. Она свыше 30 миллиардов долларов. И если у кого-то из вас есть конкретные деньги – 30 миллиардов делите на 100% акций – завтра приходите, будем продавать. Ниже – нет. Поэтому, приватизация будет идти так, как она шла. А закрывать дыры, которые мы должны закрывать экспортом, за счет продажи госсобственности – я на это не пойду.

Немало нареканий со стороны Президента вызвал и сельскохозяйственный сектор. Несмотря несомненные успехи белорусского села, а это, прежде всего, – рост прибыли за продажи продукции, как на внутренний, так и на внешние рынки – темпы развития АПК замедлились. Между тем, ситуация на мировом рынке на сельхозпродукцию сегодня более чем выгодная. И эту уникальную конъюнктуру мы не используем, как могли бы. Гипотетически, мы упускаем миллионы, а то и миллиарды долларов. Хотя нужно отметить, что общий рост производства на селе есть. Но вот треть районов страны снизили реализацию мяса скота и птицы. Еще дюжина районов стала меньше продавать молока.

Александр Лукашенко:

– Кто бы подумал, что сегодня в Беларуси будут солому покупать по приличной цене? Я не говорю о том, что Бамбиза продает чуть ли не по 50 центов килограмм картошки! Озолотиться можно сегодня! И в будущем году это будет. Обвал на мировых рынках в сельскохозяйственном производстве за год никогда не восполняется. Это минимум три года. А так, как у нас думают, особенно наши традиционные покупатели, то это пять лет. И тот, кто сегодня имеет что-то на земле и землю, тот может озолотиться. Продавайте. Так это картошка, менее ценный для нас товар! Но у нас же ее не столько, сколько было раньше. И то, в этом году заставил посадить эту картошку, чтобы было что-то продать. Мясо, молоко. Везите. Заоблачные цены. Все элементарно просто. И Анфимов прав. Правительству надо засучивать рукава, надевать резиновые боты и идти вниз, на предприятия, счастья искать там. Потребил столько природного газа и нефти, и других составляющих себестоимости, продай, чтобы рентабельность твоей продукции была хотя бы 20-25% на первом этапе. Выше – лучше. 25-30% обеспечивают нормальное воспроизводство продукции. Все же мы экономисты и учили элементарную экономику. Вот и идите на каждое предприятие. Сидорский прав. Есть предприятия губернаторов, председателей Горисполкомов, Райисполкомов, которые у нас вообще выпадают из поля зрения. Поделите. Малые и средние города – председателям рай- и горисполкомов, сельские хозяйства – на 99% зона ответственности губернаторов. Определены задачи. И думайте, что вы будете продавать и по сколько. Если вы этим начнете заниматься, только начало вашей работы даст эффект в половину тех проблем по стоимости, которые имеются. А если еще начнете эффективно заниматься, вы решите эти проблемы. Но пока вы этим, в большинстве своем, не занимаетесь. Мы с вами ездим по полям, героически убираем хлеб. Дорогие мои, ну так хлеб уберут и без нас. Сегодня ни один губернатор мне не сказал, когда я приезжал к ним на поле, что у них есть проблемы. Говорят: «Да что Вы, Александр Григорьевич» Пять лет назад мы не знали чем убирать хлеб, а сегодня техники хватает, сушить зерно есть где, семена готовить есть где. То есть нет тех проблем, что там висеть на поле?

От намеченных показателей пока никто не отказывается – вплоть до средней зарплаты по стране на уровне 500 долларов. Есть уже и проект программы развития на будущую пятилетку Главная ее цель – рост благосостояния населения и эффективности экономики. Возможно это только за счет модернизации последней. Государство будет делать акцент на ее инновационность. Об этом много говорилось, и вот, похоже, пришло время переходить от слов к делу. Инновации позволяет делать наши продукты конкурентоспособными на внешних рынках, а предприятиям меньше зависеть от поставщиков энергосырья.

Кроме этого, Президентом поставлена задача радикального упрощения налоговой системы страны. За последние годы различных платежей уже отменено 26, но с января число их должно достичь цифры в соответствии со стандартами передовых стран. Инвестициям дадут зеленый свет. А это значит, появится хорошая перспектива для привлечения бизнесменов.

Евгений Горин, Валерий Науменко, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.