Посевная-2016 в Беларуси: около 10 тысяч единиц техники на полях и режим строгой экономии

Великие темы тревожат людей: безопасность в собственных странах и в мире, цены на нефть, передел политической карты. Об этом, конечно же, поговорим сегодня, с учетом последних событий. Но глобальные процессы не мешают радоваться простому и доброму, например, известию о том, что любимица спортивной публики Даша Домрачева ждет ребенка, о чем сама сообщила на минувшей неделе. А буслы, несущие младенцев, уже копят силы на весенней пашне, прикармливаясь за тракторами. Многие, наверно, видели такую картину? В Беларуси идет посевная и погода заставляет ее ускорить, поэтому техника вышла на поля и сегодня, в субботу, Илона Волынец тому свидетель.

Пока субботним утром горожане отсыпаются после рабочих дней, сельчанам уже не до сна. В седой пелене тумана без выходных трудятся аграрии.

Алексей Малькевич, механизатор:

Нам некогда спать. У нас день год кормит. С хорошим настроением. Мы зимой выспимся.

Сергей Гаргун, механизатор:

Что посеем, то и заработаем, это и наш хлеб. Главное, чтобы погода не подвела.

А апрель, похоже, едва не жаркому июлю бросает вызов. В Беларуси побит рекорд 70-летней давности. На юге страны столбик термометра поднялся до отметки плюс 25. Аграрии мечтают: хорошо бы зной остудить дождями.

Агроном:

Земля просит семян, готова. Влага есть, прогрелась до нужной температуры. Будем ждать дружных всходов.

Ранними яровыми в Беларуси уже засеяны 40% площадей. Лидирует Гомельская область, здесь даже приступили к посадке картофеля. Всего на полях страны задействовано порядка 10 тысяч единиц техники. На весенний сев планируется потратить почти 16 триллионов рублей.

Но начался этот сельхозсезон совсем не идеально. Кое-где возникли проблемы с минеральными удобрениями. Даже в крепких хозяйствах отмечают: излишков нет. Поэтому – режим строгой экономии.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Диктатура технологий должна быть. Она заключается не только в готовности техники, но полностью в технологии производства. Это и подготовка семян, это и обеспеченность минеральными заправками, удобрениями, это и защита растений.

К новым агрорекордам готовятся и на этом приусадебном участке.

Людмила Сербенко:

Моя рассада. Здесь у меня перчики, помидорчики.

Каждый год огород Людмилы Васильевны превращается в испытательный полигон. Что ни овощ – непременно великан: то капуста в два десятка кило, то тыква размером с карету. В 2016 году планы не менее амбициозные.

Людмила Сербенко:

Когда утром выйдешь и поработаешь, всегда и настроение хорошее, и силы прибавляются, и на работу бежишь с удовольствием.

Кстати, в поселке Новоселье, где и живет Людмила Васильевна, долгожданные новоселы. Вот они – главные вестники весны.