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«Порядка пяти стран в мире имеют лицензию». Игорь Брыло о запуске производства витаминов на БНБК

06 сентября 2022 15:28
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Новости Беларуси. Витамины групп С и В начнут производить специалисты Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Уже достигнуты договоренности с китайскими партнерами в этом секторе экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое производство анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

«Порядка пяти стран в мире имеют лицензию». Игорь Брыло о запуске производства витаминов на БНБК-1

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Порядка пяти стран в мире имеют лицензию на производство витаминов, и только благодаря Президенту нашей страны, его личной договоренности с председателем КНР эти витамины будут выпускать в ближайшем будущем в нашей стране.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Наталья Надольская # Си Цзиньпин # Фотофакт

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