«Порядка пяти стран в мире имеют лицензию». Игорь Брыло о запуске производства витаминов на БНБК

Новости Беларуси. Витамины групп С и В начнут производить специалисты Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Уже достигнуты договоренности с китайскими партнерами в этом секторе экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Порядка пяти стран в мире имеют лицензию на производство витаминов, и только благодаря Президенту нашей страны, его личной договоренности с председателем КНР эти витамины будут выпускать в ближайшем будущем в нашей стране.