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Порядка 10 миллионов долларов ежегодно уходят посредникам: КГК оценил убытки в кожевенной промышленности

27 сентября 2017 11:51
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля сообщил о неэффективном использовании кожевенного сырья госпредприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После модернизации отрасли показатели по переработке стали еще ниже, а основной упор делается на экспорт шкур или полуфабриката.

Позже уже в готовом виде материал возвращается в страну через посредников. Это приводит к тому, что обувные предприятия и мебельные фабрики несут значительные затраты.

Порядка 10 миллионов долларов ежегодно уходят посредникам: КГК оценил убытки в кожевенной промышленности-1

Владимир Кухарев, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Посредничество. Фактически, оно охватывает все направления деятельности, начиная от заготовки сырья, работы кожевенных предприятий с посредниками, а так же производителей уже готовой продукции – обувных и мебельных фабрик, которые тоже работают с посредниками. По подсчетам Комитета, порядка 10 миллионов долларов ежегодно уходят именно посредникам.

В одном из случаев департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело.

Известно, что посредник на протяжении нескольких лет экспортировал полуфабрикаты, при этом тесно сотрудничал с государственными предприятиями.

# Экономика # Фотофакт # Комитет госконтроля # Владимир Кухарев

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