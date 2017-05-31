Венесуэла готова расширить линейку по сборке белорусских тракторов

Хуан Батиста Ариас познакомился с новыми образцами сельскохозяйственной техники, а также лесных машин. Именно в этой продукции сегодня нуждается промышленность страны.

Хуан Батиста Ариас, министр базовой промышленности Боливарианской Республики Венесуэла: На данный момент мы находимся на стадии разработки новой стратегии сотрудничества, в том числе и финансовой, чтобы преодолеть проблемы, которые есть на сегодняшний день. Я уверен, что наше сотрудничество будет очень длительным и продуктивным.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Вся техника, которая необходима для Венесуэлы, сегодня была продемонстрирована, она есть в наличии. Мы получили конкретные экономические предложения, в том числе по продолжению нашего сотрудничества на сборочном производстве. Думаю, в ближайшее время мы изучим и делегация тракторного завода со своими предложениями вылетит в Венесуэлу.

Отечественные тракторы собирают на производстве в Венесуэле не первый год. Наша техника доказала свою надежность и практичность.