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Новости экономики за 31.05.2017

31 мая 2017 16:48
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Новости Беларуси. Банки смогут продавать валюту физлицам без паспорта уже с 1 июня. (Здесь подробнее) Соответствующую информацию Национальный банк довел сегодня  до всех финансовых учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 14 июня ставка рефинансирования снижается до 13%.

С начала года это уже 5 по счету снижение. Доверие к рублю растет, уровень долларизации экономики постепенно снижается.

Всё это говорит о своевременности принятого решения. 

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на треть копейки. Курс на завтра 1,86. Евро прибавил больше копейки. Завтра по Нацбанку 2 рубля 8 копеек.

Курс российского рубля снизился на полкопейки и за сотню дают 3 рубля 29 копеек белорусских. 

ОТНЫНЕ ТОЛЬКО РУБЛЯМИ
С 1 июня рассчитаться за авиабилеты на сайте и в кассах «Белавиа» можно будет только в рублях.

Раньше принимали доллары, евро и фунты стерлинги.

Посетители сайта с территории Беларуси, а также владельцы карточек, эмитированных белорусскими банками, теперь смогут расплачиваться за билеты только в рублях.

Новости экономики за 31.05.2017-1

Условия оплаты изменили в соответствии с решением Нацбанка.

БЕЛОРУССКАЯ ТЕХНИКА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
Венесуэла готова расширить линейку по сборке белорусских тракторов.

Минский тракторный завод посетил министр промышленности Венесуэлы.

Хуан Батиста Ариас познакомился с новыми образцами сельскохозяйственной техники, а так же лесных машин. Именно в этой продукции сегодня нуждается промышленность страны.

Хуан Батиста Ариас, министр базовой промышленности Боливарианской Республики Венесуэла:
На данный момент мы находимся на стадии разработки новой стратегии сотрудничества, в том числе и финансовой,

чтобы преодолеть проблемы, которые есть на сегодняшний день.

Я уверен, что наше сотрудничество будет очень длительным и продуктивным.  

Новости экономики за 31.05.2017-4

УРА! КАНИКУЛЫ!
357 тысяч ребят с наступлением школьных каникул смогут отправиться в летние лагеря. Нововведение этого года —

работать будут не в три, а четыре и даже пять смен. 

Всего более 6000 вариантов детского отдыха — от профильных до дневных школьных.

Новости экономики за 31.05.2017-7

Средняя стоимость путевки в лагерь круглосуточного пребывания — 490 рублей,  дневного – 120,  палаточный лагерь на 9 дней обойдется в 112 рублей, в школьный лагерь — 92 рубля.

На детскую летнюю оздоровительную кампанию из средств республиканского бюджета направят более 39 миллионов рублей. 

# Экономика # Экономическая рубрика

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