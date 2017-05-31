Новости экономики за 31.05.2017

Новости Беларуси. Банки смогут продавать валюту физлицам без паспорта уже с 1 июня. (Здесь подробнее) Соответствующую информацию Национальный банк довел сегодня до всех финансовых учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 14 июня ставка рефинансирования снижается до 13%.

С начала года это уже 5 по счету снижение. Доверие к рублю растет, уровень долларизации экономики постепенно снижается.

Всё это говорит о своевременности принятого решения.

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на треть копейки. Курс на завтра 1,86. Евро прибавил больше копейки. Завтра по Нацбанку 2 рубля 8 копеек.

Курс российского рубля снизился на полкопейки и за сотню дают 3 рубля 29 копеек белорусских.

ОТНЫНЕ ТОЛЬКО РУБЛЯМИ

С 1 июня рассчитаться за авиабилеты на сайте и в кассах «Белавиа» можно будет только в рублях.

Раньше принимали доллары, евро и фунты стерлинги.

Посетители сайта с территории Беларуси, а также владельцы карточек, эмитированных белорусскими банками, теперь смогут расплачиваться за билеты только в рублях.