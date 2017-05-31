Новости экономики за 31.05.2017

Новости Беларуси. Банки смогут продавать валюту физлицам без паспорта уже с 1 июня. (Здесь подробнее) Соответствующую информацию Национальный банк довел сегодня до всех финансовых учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 14 июня ставка рефинансирования снижается до 13%.
С начала года это уже 5 по счету снижение. Доверие к рублю растет, уровень долларизации экономики постепенно снижается.
Всё это говорит о своевременности принятого решения.
По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на треть копейки. Курс на завтра 1,86. Евро прибавил больше копейки. Завтра по Нацбанку 2 рубля 8 копеек.
Курс российского рубля снизился на полкопейки и за сотню дают 3 рубля 29 копеек белорусских.
ОТНЫНЕ ТОЛЬКО РУБЛЯМИ
С 1 июня рассчитаться за авиабилеты на сайте и в кассах «Белавиа» можно будет только в рублях.
Раньше принимали доллары, евро и фунты стерлинги.
Посетители сайта с территории Беларуси, а также владельцы карточек, эмитированных белорусскими банками, теперь смогут расплачиваться за билеты только в рублях.
Условия оплаты изменили в соответствии с решением Нацбанка.
БЕЛОРУССКАЯ ТЕХНИКА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
Венесуэла готова расширить линейку по сборке белорусских тракторов.
Минский тракторный завод посетил министр промышленности Венесуэлы.
Хуан Батиста Ариас познакомился с новыми образцами сельскохозяйственной техники, а так же лесных машин. Именно в этой продукции сегодня нуждается промышленность страны.
Хуан Батиста Ариас, министр базовой промышленности Боливарианской Республики Венесуэла:
На данный момент мы находимся на стадии разработки новой стратегии сотрудничества, в том числе и финансовой,
чтобы преодолеть проблемы, которые есть на сегодняшний день.
Я уверен, что наше сотрудничество будет очень длительным и продуктивным.
УРА! КАНИКУЛЫ!
357 тысяч ребят с наступлением школьных каникул смогут отправиться в летние лагеря. Нововведение этого года —
работать будут не в три, а четыре и даже пять смен.
Всего более 6000 вариантов детского отдыха — от профильных до дневных школьных.
Средняя стоимость путевки в лагерь круглосуточного пребывания — 490 рублей, дневного – 120, палаточный лагерь на 9 дней обойдется в 112 рублей, в школьный лагерь — 92 рубля.
На детскую летнюю оздоровительную кампанию из средств республиканского бюджета направят более 39 миллионов рублей.