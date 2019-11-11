Почему молодёжь охотно переезжает в агрогородки? Рассказываем, как белорусам помогают решить жилищный вопрос

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

В простонародье сельские новострои последнего десятилетия назвали «президентскими домиками». Однотипные коттеджи выбиваются из общей архитектуры села начала 2000-х. Словно свежими красками по знакомым картинам.

Многопрофильная госпрограмма возрождения села предусматривала улучшение жилищных условий. Так сказать стратегический маневр, ведь квартирный ответ все чаще разрешал глобальный вопрос «Оставаться ли в деревне?». Молодежь охотно возвращалась и переезжала в агрогородки.

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