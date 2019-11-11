Почему молодёжь охотно переезжает в агрогородки? Рассказываем, как белорусам помогают решить жилищный вопрос

В простонародье сельские новострои последнего десятилетия назвали «президентскими домиками». Однотипные коттеджи выбиваются из общей архитектуры села начала 2000-х. Словно свежими красками по знакомым картинам.
О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Многопрофильная госпрограмма возрождения села предусматривала улучшение жилищных условий. Так сказать стратегический маневр, ведь квартирный ответ все чаще разрешал глобальный вопрос «Оставаться ли в деревне?». Молодежь охотно возвращалась и переезжала в агрогородки.
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