Подорвать экономические опоры режима Лукашенко у Запада не получается. Более того, пока ЕС вводит санкции, Беларусь зарабатывает миллиарды долларов. Такое мнение высказывают аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подорвать экономические опоры режима Лукашенко у Запада не получается. Более того, пока ЕС вводит санкции, Беларусь зарабатывает миллиарды долларов. Такое мнение высказывают аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В частности, эксперт портала RuBaltic Алексей Ильяшевич отмечает, что объемы внешней торговли Беларуси с Соединенными Штатами и странами ЕС растут рекордными темпами. И произошло это на фоне санкционной войны, которую Запад объявил Беларуси.
По данным Белстата, белорусский экспорт в США за девять месяцев составил 362 миллиона долларов, что почти в два раза больше, чем за весь доковидный 2019 год. И такая ситуация не только в Америке. Страны, которые больше всех голосовали за санкции, стремительно наращивают импорт белорусских товаров.
О двойных стандартах заговорили даже в Германии. Вот как описывает ситуацию немецкий журналист и историк Габриэле Лессер. Читайте здесь.
О том, что санкции не имеют настоящей силы, говорят уже не в первый раз. Ранее консервативная польская ежедневная газета «Речь Посполита» описала санкции как «символические» и прежде всего «предназначенные для общественности». В издании отметили, что Евросоюз лишь хотел создать впечатление, что он привержен оппозиции и правам человека в Беларуси.
Такого же мнения придерживается профессор экономического права в немецком университете Андреас Штайнингер. Подробнее – здесь.
Впрочем, экономическое давление – не новый метод для Евросоюза. Его применяют даже внутри ЕС. Об этом заявил латвийский политик Артур Рубикс.
Артур Рубикс, латвийский политик:
Европа расширялась для того, чтобы были рынки сбыта. Моя точка зрения. Брали прибалтийские страны – Евросоюз. Это и политическая составляющая была, чтобы подыспортить жизнь России. С другой стороны – реальные рынки сбыта. Яркий пример – сахарная промышленность. У нас были свои заводы. Но по вступлении в Евросоюз мы были вынуждены… Владельцам предложили хорошие деньги, они продали, а потом ввели квоты. Прошло время, эти квоты уже закончились, то есть мы сейчас можем производить, но уже очень невыгодно, потому что все предприятия сельского хозяйства, которые занимались сахарной свеклой, перепрофилировались, продали свое оборудование. И обратно это вернуть – это большие вложения. То есть на это уже никто не пойдет. Соответственно, от этого выиграли бельгийские и французские сахарные заводы, которые теперь поставляют нам сахар. Причем должен заметить, что по качеству он хуже российского и белорусского.