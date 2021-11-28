Подорвать экономические опоры режима Лукашенко у Запада не получается. Более того, пока ЕС вводит санкции, Беларусь зарабатывает миллиарды долларов. Такое мнение высказывают аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В частности, эксперт портала RuBaltic Алексей Ильяшевич отмечает, что объемы внешней торговли Беларуси с Соединенными Штатами и странами ЕС растут рекордными темпами. И произошло это на фоне санкционной войны, которую Запад объявил Беларуси. По данным Белстата, белорусский экспорт в США за девять месяцев составил 362 миллиона долларов, что почти в два раза больше, чем за весь доковидный 2019 год. И такая ситуация не только в Америке. Страны, которые больше всех голосовали за санкции, стремительно наращивают импорт белорусских товаров. О двойных стандартах заговорили даже в Германии. Вот как описывает ситуацию немецкий журналист и историк Габриэле Лессер. Читайте здесь.

О том, что санкции не имеют настоящей силы, говорят уже не в первый раз. Ранее консервативная польская ежедневная газета «Речь Посполита» описала санкции как «символические» и прежде всего «предназначенные для общественности». В издании отметили, что Евросоюз лишь хотел создать впечатление, что он привержен оппозиции и правам человека в Беларуси. Такого же мнения придерживается профессор экономического права в немецком университете Андреас Штайнингер. Подробнее – здесь. Впрочем, экономическое давление – не новый метод для Евросоюза. Его применяют даже внутри ЕС. Об этом заявил латвийский политик Артур Рубикс.