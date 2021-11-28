Основатель Ostinstitut Wismar: все санкции против Беларуси, скорее всего, будут терпимыми

Подорвать экономические опоры режима Лукашенко у Запада не получается. Более того, пока ЕС вводит санкции, Беларусь зарабатывает миллиарды долларов. Такое мнение высказывают аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подорвать экономические опоры режима Лукашенко у Запада не получается. Более того, пока ЕС вводит санкции, Беларусь зарабатывает миллиарды долларов. Такое мнение высказывают аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О том, что санкции не имеют настоящей силы, говорят уже не в первый раз. Ранее консервативная польская ежедневная газета «Речь Посполита» описала санкции как «символические» и прежде всего «предназначенные для общественности». В издании отметили, что Евросоюз лишь хотел создать впечатление, что он привержен оппозиции и правам человека в Беларуси. Такого же мнения придерживается профессор экономического права в немецком университете Андреас Штайнингер.
Андреас Штайнингер, юрист и инженер, основатель Ostinstitut Wismar:
Сомнительно, чтобы санкции против Беларуси еще чего-нибудь достигли. Все санкции, скорее всего, будут терпимыми. Иное относится к экспорту калийных удобрений из Беларуси, поскольку в 2020 году большая часть производства калия в Беларуси, которая в основном необходима для сельского хозяйства, шла в Польшу и Бельгию. Остановка импорта может серьезно ударить по экономике Европейского союза и стран, зависящих от калийных удобрений.
Немецкий журналист: Польша громче всех призывала к санкциям против Беларуси. Но торговля между странами процветает как никогда. Читайте здесь.