Основатель Ostinstitut Wismar: все санкции против Беларуси, скорее всего, будут терпимыми

Подорвать экономические опоры режима Лукашенко у Запада не получается. Более того, пока ЕС вводит санкции, Беларусь зарабатывает миллиарды долларов. Такое мнение высказывают аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О том, что санкции не имеют настоящей силы, говорят уже не в первый раз. Ранее консервативная польская ежедневная газета «Речь Посполита» описала санкции как «символические» и прежде всего «предназначенные для общественности». В издании отметили, что Евросоюз лишь хотел создать впечатление, что он привержен оппозиции и правам человека в Беларуси. Такого же мнения придерживается профессор экономического права в немецком университете Андреас Штайнингер.