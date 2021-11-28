Немецкий журналист: Польша громче всех призывала к санкциям против Беларуси. Но торговля между странами процветает как никогда

Подорвать экономические опоры режима Лукашенко у Запада не получается. Более того, пока ЕС вводит санкции, Беларусь зарабатывает миллиарды долларов. Такое мнение высказывают аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Габриэле Лессер, немецкий журналист и историк:

Несколько дней назад именно Польша громче всех призывала к санкциям против Беларуси. Но сейчас в Варшаве об этом почти ничего не слышно. Независимые СМИ в Польше сообщают о том, что на пограничных переходах между Беларусью и Польшей ежедневно обрабатывается несколько сотен грузовиков в обоих направлениях. Торговля между двумя странами процветает как никогда. Предыдущие санкции Евросоюза были разработаны таким образом, чтобы не пострадали ни ключевые отрасли промышленности Беларуси, ни торговля Беларуси со странами ЕС. Однако в случае жестких санкций именно страны ЕС понесут тяжелые потери. В первую очередь Германия, Польша и Нидерланды. Тем более, что около 150 немецких и почти 500 польских компаний инвестировали в Беларусь и часто открывают там совместные предприятия.