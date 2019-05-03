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Новости экономики за 03.05.2019

03 мая 2019 16:58
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Новости Беларуси. О чем говорили на белорусско-китайском бизнес-форуме? Сколько инвестиций получит отечественное овцеводство в ближайшие пять лет и когда начнется досрочная выплата пенсий? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИНСКЕ ПРОШЕЛ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

Китай намерен увеличивать объем инвестиций на внешние рынки в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Об этом заявили на белорусско-китайском инвестиционном форуме, который 3 мая прошел в Минске.

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Участники отметили особую роль Беларуси в реализации инициативы «Пояс и путь». В ее рамках Китай финансирует более сотни проектов в 70 странах. Создано более 300 тысяч рабочих мест. Общая сумма инвестиций составляет порядка 40 миллиардов долларов.

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Белорусские специалисты обратили внимание на быстрый рост товарооборота между двумя странами, который за 2018 год прибавил 20 %. Один только экспорт отечественных продовольственных товаров в Поднебесную уже превышает 150 миллионов рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В БЕЛАРУСИ

Белорусское овцеводство получит новый импульс к своему развитию. В ближайшие пять лет в него инвестируют более 67 миллионов рублей.

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В правительстве считают, что это не только удовлетворит потребность промышленности в шерсти и овчинах, но и обеспечит дополнительные рабочие места для деревенских жителей, а также повысит конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной и промышленной продукции. Сейчас в хозяйствах страны насчитывается примерно 88 тысяч овец. В результате реализации программы поголовье должно превысить 116 тысяч.

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4 мая начнется досрочная выдача пенсий

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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