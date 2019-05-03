Новости экономики за 03.05.2019

Новости Беларуси. О чем говорили на белорусско-китайском бизнес-форуме? Сколько инвестиций получит отечественное овцеводство в ближайшие пять лет и когда начнется досрочная выплата пенсий? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИНСКЕ ПРОШЕЛ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ Китай намерен увеличивать объем инвестиций на внешние рынки в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Об этом заявили на белорусско-китайском инвестиционном форуме, который 3 мая прошел в Минске.

Участники отметили особую роль Беларуси в реализации инициативы «Пояс и путь». В ее рамках Китай финансирует более сотни проектов в 70 странах. Создано более 300 тысяч рабочих мест. Общая сумма инвестиций составляет порядка 40 миллиардов долларов. Ли Нинг: «За три года мы планируем инвестировать 100 миллионов долларов» Белорусские специалисты обратили внимание на быстрый рост товарооборота между двумя странами, который за 2018 год прибавил 20 %. Один только экспорт отечественных продовольственных товаров в Поднебесную уже превышает 150 миллионов рублей. ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В БЕЛАРУСИ Белорусское овцеводство получит новый импульс к своему развитию. В ближайшие пять лет в него инвестируют более 67 миллионов рублей.