Новости экономики за 03.05.2019
Новости Беларуси. О чем говорили на белорусско-китайском бизнес-форуме? Сколько инвестиций получит отечественное овцеводство в ближайшие пять лет и когда начнется досрочная выплата пенсий? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МИНСКЕ ПРОШЕЛ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
Китай намерен увеличивать объем инвестиций на внешние рынки в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Об этом заявили на белорусско-китайском инвестиционном форуме, который 3 мая прошел в Минске.
Участники отметили особую роль Беларуси в реализации инициативы «Пояс и путь». В ее рамках Китай финансирует более сотни проектов в 70 странах. Создано более 300 тысяч рабочих мест. Общая сумма инвестиций составляет порядка 40 миллиардов долларов.
Ли Нинг: «За три года мы планируем инвестировать 100 миллионов долларов»
Белорусские специалисты обратили внимание на быстрый рост товарооборота между двумя странами, который за 2018 год прибавил 20 %. Один только экспорт отечественных продовольственных товаров в Поднебесную уже превышает 150 миллионов рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В БЕЛАРУСИ
Белорусское овцеводство получит новый импульс к своему развитию. В ближайшие пять лет в него инвестируют более 67 миллионов рублей.
В правительстве считают, что это не только удовлетворит потребность промышленности в шерсти и овчинах, но и обеспечит дополнительные рабочие места для деревенских жителей, а также повысит конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной и промышленной продукции. Сейчас в хозяйствах страны насчитывается примерно 88 тысяч овец. В результате реализации программы поголовье должно превысить 116 тысяч.
За 2018 год в Беларуси было выписано 3 миллиона 386,6 тысяч больничных
4 мая начнется досрочная выдача пенсий