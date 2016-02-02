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Международное агентство по атомной энергии высоко оценило белорусский опыт в строительстве собственной АЭС

02 февраля 2016 16:53
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Новости Австрии. Международное агентство по атомной энергии высоко оценило белорусский опыт в строительстве собственной АЭС. Такая оценка МАГАТЭ была озвучена сегодня в Вене, в штаб-квартире организации. Там проходит семинар высокого уровня по вопросам развития ядерной энергетической инфраструктуры. На нем собрались делегации  стран со всего мира, стоящих в самом начале развития собственной атомной отрасли.

Цель переговоров – обмен информацией и опытом между странами МАГАТЭ. Беларусь выступила на форуме в качестве «страны в фокусе», то есть государства, уже имеющего опыт возведения начальных объектов при строительстве АЭС.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
Беларусь позиционировали, и очень хорошо отозвалось руководство МАГАТЭ о том, как успешно реализуется проект Беларуси. С большим интересом нас слушали, очень много вопросов было. И опыт Беларуси оценен как положительный и успешный. Их больше интересовал опыт, как создать национальную инфраструктуру, как мы создавали и какими шагами шли, чтобы соблюсти рекомендации МАГАТЭ (есть такая книга у них рекомендаций). И мы поделились опытом по созданию этой инфраструктуры на всех уровнях.

Шведские специалисты по энергетике отметили, что внедрение атомной энергии в Беларуси проходит очень профессионально. А руководитель подразделения по разработке атомной инфраструктуры МАГАТЭ Милко Ковачев назвал проект белорусской АЭС как проверенный временем.

Атомная станция в Островце позволит ежегодно замещать около пяти миллиардов кубометров природного газа. Это снизит выбросы парниковых газов в атмосферу на 7-10 миллионов тон в год. Уменьшится себестоимость производимой в Беларуси электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Михаил Михадюк

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