В Совмине обсудили программу деятельности на ближайшие пять лет

Новости Беларуси. Восстановление экономического роста и повышение уровня жизни населения. В Совмине 9 февраля обсудили программу деятельности на ближайшие 5 лет. В приоритете – восстановление конкурентоспособности промышленного комплекса и инвестиционная политика. Особое внимание уделено развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит отметить сильную социальную направленность программы.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Никто не может с высокой степенью вероятности сказать, как будет себя вести внешняя рыночная стихия. В этих условия Правительство выработало пакет неотложных антикризисных мер. Предлагается в эту пятилетку начать формирование новой структуры экономики, обеспечивающей экономическую независимость страны, при этом параллельно с государственной должна развиваться частная инициатива, инвестирование частного сектора. Работа на устройствах и принципах личной ответственности всех членов Правительства за конечный результат и открытость своей деятельности.