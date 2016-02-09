Прямой эфир

В Совмине обсудили программу деятельности на ближайшие пять лет

09 февраля 2016 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Восстановление экономического роста и повышение уровня жизни населения. В Совмине 9 февраля обсудили программу деятельности на ближайшие 5 лет. В приоритете – восстановление конкурентоспособности промышленного комплекса и инвестиционная политика. Особое внимание уделено развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит отметить сильную социальную направленность программы.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Никто не может с высокой степенью вероятности сказать, как будет себя вести внешняя рыночная стихия. В этих условия Правительство выработало пакет неотложных антикризисных мер. Предлагается в эту пятилетку начать формирование новой структуры экономики, обеспечивающей экономическую независимость страны, при этом параллельно с государственной должна развиваться частная инициатива, инвестирование частного сектора. Работа на устройствах и принципах личной ответственности всех членов Правительства за конечный результат и открытость своей деятельности.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
При каких условиях белорусам будут платить за содействие в раскрытии коррупционных преступлений?
09 февраля 2016 10:06

При каких условиях белорусам будут платить за содействие в раскрытии коррупционных преступлений?

Александр Лукашенко: Работу Правительства по освоению $7 млрд китайского кредита необходимо подстегнуть
08 февраля 2016 16:40

Александр Лукашенко: Работу Правительства по освоению $7 млрд китайского кредита необходимо подстегнуть

Развитие экономической интеграции в ЕАЭС позволит устранить факторы, сдерживающие рост экспорта
08 февраля 2016 10:11

Развитие экономической интеграции в ЕАЭС позволит устранить факторы, сдерживающие рост экспорта