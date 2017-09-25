Новости экономики за 25.09.2017

Новости Беларуси. Официальным безработным, которым до выхода на пенсию остается не более двух лет, могут досрочно назначить пенсию. Но при соблюдении определенных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой категории безработных можно рассчитывать на досрочную пенсию? Речь идет о безработных, имеющих право на пособие по безработице в течение 52 календарных недель. Стаж работы для женщин – 33 года, для мужчин – 38 лет.

С их согласия, но не ранее, чем за один год до достижения установленного законодательством возраста. Инициатива назначить пенсию по возрасту досрочно взамен выплаты пособия по безработице может исходить только от органов по труду, занятости и социальной защите (при условии, что нет возможности для трудоустройства). СУБСИДИИ НА СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Столичная служба занятости выделила безвозмездные субсидии 123 безработным на открытие собственного дела, а это без малого 250 тысяч рублей. Раньше чаще всего с помощью субсидии организовывали бизнес в сфере оказания услуг, в области строительства, отделки и ремонтных работ. Сейчас вырос интерес к оказанию парикмахерских услуг, торговле. Каждый десятый безработный организовывал деятельность автомобильного транспорта и такси. Напоминаем: размер субсидии сегодня 2173 рубля. ПЕРЕХОД НА ЦИФРУ

Сколько будет стоить цифровая накладная? Правительство инициирует перевод бумажных накладных в электронный формат.

Если ориентироваться на нынешние цены на получение сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи, то стоимость его регистрации с выдачей носителя на два года без малого 79 рублей. Минимальный пакет услуг оператора электронного товарооборота – 12 рублей. За создание и передачу каждой электронной накладной отдельно взимается от 10 до 32 копеек. По мнению налоговиков, подобные расходы посильны для бизнеса. МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ

Белорусы потратили летом 2017 на путешествия больше, чем в 2016 году. Судя по платежам банковских карт, они активно ездили на поездах и летали на самолетах.