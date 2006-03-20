Столичные коммунальщики завершили разработку пятилетней программы тепловой реабилитации старого жилого фонда. Часть фасадов домов будут утеплять за счет капитального и текущего ремонта, еще часть - согласно программе "Энергосбережение". Всего за нынешний год планируется обновить около двадцати процентов зданий, нуждающихся в тепловой реабилитации. : Квартиру в доме по улице Янки Мавра семья Юли Артюшенко купила прошлой весной. Сначала новыми апартаментами, говорит хозяйка, были вполне довольны. А через пару месяцев по обоям поползла плесень, от повышенной влажности перестали закрываться межкомнатные двери, стал мокрым ковер на полу. Купили гидрометр - показал 80 процентов влажности. За помощью минчане обратились в местный ЖЭС. Вопрос с утеплением фасада решился на удивление быстро. Теперь жить в квартире одно удовольствие. Тепло и сухо. В этом году коммунальщики пятьдесят четвертого столичного ЖЭСа осчастливят владельцев еще примерно ста квартир. В целом же на этот год в столице запланирована тепловая реабилитация более трехсот тысяч квадратных метров жилья: 170 тысяч по программе капитального ремонта, 40 тысяч - по текущему ремонту, 130 тысяч по программе <Энергосбережения>. Программа тепловой реабилитации зданий рассчитана на пять лет. Ежегодно планируется обновлять по двадцать процентов домов, нуждающихся в утеплении.