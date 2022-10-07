Новости экономики за 07.10.2022

Брянские компании стали активнее участвовать в торгах на белорусской биржевой площадке. Какая продукция пользуется особым спросом? Транспортные компании активно перестраивают логистические цепочки и открывают представительства в Средней Азии. Поможет ли это бизнесу сохранить объемы международных перевозок? Сколько человек уже заключили договоры страхования дополнительной пенсии при участии государства?

Экономический обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глобальные валютные резервы падают самыми быстрыми темпами за всю историю, поскольку центральные банки по всему миру совершают интервенции, чтобы поддержать свои валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.