Новости экономики за 07.10.2022

Брянские компании стали активнее участвовать в торгах на белорусской биржевой площадке. Какая продукция пользуется особым спросом? Транспортные компании активно перестраивают логистические цепочки и открывают представительства в Средней Азии. Поможет ли это бизнесу сохранить объемы международных перевозок? Сколько человек уже заключили договоры страхования дополнительной пенсии при участии государства?
Экономический обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глобальные валютные резервы падают самыми быстрыми темпами за всю историю, поскольку центральные банки по всему миру совершают интервенции, чтобы поддержать свои валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Япония потратила около 20 миллиардов долларов в сентябре, чтобы замедлить падение иены. Это составит около 19 % потери резервов в 2022 году. Резервный банк Индии уже несколько месяцев активно совершает валютные интервенции, чтобы поддержать курс рупии. Только в июле он выпустил на рынок 19 миллиардов долларов из своих резервов.
В Беларуси золотовалютные резервы страны за сентябрь прибавили 39 миллионов долларов в эквиваленте. Общая сумма на 1 октября – 7 миллиардов 503 миллиона долларов.
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