Академия наук Беларуси разработает стратегию развития экономики страны до 2030 года

Новости Беларуси. Наука должна быть интегрирована в экономику и стать её неотъемлемой частью. Об 23 июня шла речь на рабочей встрече Президента с председателем президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым. Главе государства был доложен ряд важных вопросов, в решении которых участвует НАН. В том числе обсуждались проекты в сферах экономической и военной безопасности.

О том, что главная цель науки сегодня — получить экономический эффект и рост, говорили и на совещании по вопросам развития науки 31 марта. И уже сегодня Глава государства поддержал предложение, чтобы Академия наук занялась разработкой стратегии развития экономики нашей страны до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Академии наук разработана система мер по оптимизации научной сферы, а точнее её структуры и численности, по омоложению кадров, повышению заработной платы, и главное — повышению результативности науки.

На встрече обсуждалась также избирательная кампания НАН Беларуси по выбору академиков и членов-корреспондентов. Согласовали количество вакансий и специальностей, которые будут на них представлены.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Эта должен быть труд, который мог бы быть положен в основу Программы социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку, которую должны рассмотреть на общебелорусском Собрании в 2015 году.