С приходом Семена Шапиро ситуация в экономике Минской области улучшилась (по итогам 5 месяцев 2014 года)

Новости Беларуси. 23 июня состоялась рабочая встреча Президента с председателем Минского облисполкома Семёном Шапиро.

Губернатор доложил Главе государства об экономических итогах работы региона за прошедшие месяцы 2014 года, о показателях в промышленности, сельском хозяйстве. Речь шла и о заготовке кормов.

Президент попросил Семёна Шапиро доложить о ряде текущих вопросов. Например, об оптимизации, которую сейчас проводит облисполком, в том числе и оптимизации площадей.

По словам Главы государства, сегодня центральный белорусский регион по потенциалу сравним с половиной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

По итогам пяти месяцев 2014 года валовой региональный продукт [по Минской области - ред.] достиг 104,2% к уровню 2013 года. Неплохо сработала и промышленность - 106%