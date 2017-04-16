Петр Арушаньянц: Идет радикальное упрощение условий ведения бизнеса

Новости Беларуси. О том, насколько проще станет заниматься бизнесом в Беларуси, программе «Неделя» рассказал директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц. Пакет документов уже вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент анонсировал чуть ли не революционные изменение по раскрепощению бизнеса. Если говорить об этих новшествах, что нас ждет впереди?

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Идет радикальное упрощение условий ведения бизнеса. Причем всех без исключения отраслей. Исключаются все лишнее барьеры, лишняя обуза, которая на сегодняшний день может быть исключена, так как меняются технологии, подходы, очень много внедряется электронной составляющей в работу государственных органов. Таким образом, то, что раньше еще пять-десять лет назад было необходимым при государственном регулировании, сейчас мы можем уже отказаться. Например, если касаться даже самых простых вещей. Ремесленная деятельность: раньше надо было плести корзину только из натуральных материалов, а сейчас – из любого материала. Меньше условностей, меньше обременений. Сейчас ремесленник, используя свои технологии, может изготавливать любые изделия из дерева. Раньше был перечень определенный, теперь можно делать все, что хочешь, кроме мебели, потому что это относится в другой категории работы. Более того, то, что изготовил, нельзя было ремесленнику реализовывать посредством рекламы в сети Интернет. Сейчас такая возможность будет предоставлена.

Если говорить о направлениях, которые могут выстрелить. Какие из них могут получить наибольшее развитие в ближайшее время?

Петр Арушаньянц:

Заурегулированность имела место в более сложных отраслях. Это в первую очередь касается производства. Поэтому в первую очередь для производства будут созданы более упрощенные условия.

Сокращение нагрузки для бизнеса – важный момент. В чем она выражается сейчас и что с ней произойдет потом?

Петр Арушаньянц:

Меньше будет тратить субъект на отчетность. Ему проще будет составлять бухгалтерскую отчетность, налоговую отчетность. И поскольку меньше требований, обязательных к исполнению, то и нарушений будет меньше, потому что уже нечего и нарушать. Появятся налоговые консультанты, вполне можно будет на них переложить значительную свою работу, полное взаимоотношение с налоговыми органами, введение значительной части своих дел. И ответственность за совершение каких-то возможных ошибок также будет нести налоговый консультант. Это очень важно для субъекта хозяйствования. Например, он хороший дизайнер, хороший строитель, зачем ему забивать голову и, по сути, получать второе образование юриста и экономиста?

Предприниматели всегда жаловались на засилье всевозможных проверок. Если их станет меньше, в каком случае они все равно будут? Что нужно сделать, чтобы вызвать проверку на свою голову?

Петр Арушаньянц:

Не только плановые, но и внеплановые проверки будут снижены, будет снижена вероятность их проведения. Здесь прежде всего сработают не только ограничения, которые будут установлены в самом указе о контрольной деятельности, но еще и то, что, к примеру, в строительной сфере у нас было практически несколько тысяч технических нормативных актов, из которых не всегда можно было понять, он обязательный характер носит либо добровольный; соответственно проверяющий приходил и сам не всегда разбирался, но говорил, что требования не выполнены и привлекал к ответственности. Возникал спор, разбирательство. Это отнимало время. Сейчас в этой сфере будут уже нет тысячи, а десятки всего лишь обязательных требований. И это касается не только строительство, это касается всех технических нормативных актов, это практически все отрасли. Это касается и санитарных требований. Будет не огромное количество актов, акты становятся добровольными для исполнения. Все обязательные нормы будут содержаться в декрете, который выставлен на общественное обсуждение. Прочитал декрет, изучил – и ты уже не совершишь ошибку, даже случайно, потому что их мало, их легко запомнить. Остаются возможности проверок, когда жалобы граждан. Здесь будет тоже проведена работа, чтобы не по любой жалобе назначалась проверка, а только по обоснованным жалобам. Критерий обоснованности также будет приведен в порядок, чтобы это не зависело от мнения какого-то одного человека, а все-таки это было регламентировано и субъективное мнение чтобы здесь сводилось к минимуму.

Сейчас идет общественное обсуждение готовящихся изменений.

Петр Арушаньянц:

К концу месяца мы будем иметь итоги общественного обсуждения в самом широком понимании. Я думаю, после этого произойдет еще дополнительное изучение в более узком кругу делового сообщества и государственных органов. Если замечаний и предложений не возникнет, документ может быть принят и вступить в действие.