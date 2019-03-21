Петер Шпулер во время визита в Минске: Я восхищён условиями для работы, созданными здесь

Новости Беларуси. Итоги совместной работы и новые проекты. 21 марта Александр Лукашенко провел рабочую встречу с владельцем компании «Штадлер» Петером Шпулером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущий европейский производитель подвижного состава в нашей стране реализует крупный инвестиционный проект. Предприятие под Минском глава государства назвал успешным и поблагодарил руководителя компании за то, что один из заводов концерна разместился именно в Беларуси.

Совместные проекты серьёзно поднимают имидж Беларуси. Александр Лукашенко встретился с владельцем «Штадлера»

Продукция в Фаниполе выпускается не только для стран ЕС. Высокие стандарты позволяют реализовывать проекты для Венгрии, Норвегии, Латинской Америки, Словении. В 2019 году с белорусского конвейера сойдет порядка 350 вагонов. В перспективе – расширение производства и увеличение мощностей.