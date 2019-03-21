Петер Шпулер во время визита в Минске: Я восхищён условиями для работы, созданными здесь

Новости Беларуси. Итоги совместной работы и новые проекты. 21 марта Александр Лукашенко провел рабочую встречу с владельцем компании «Штадлер» Петером Шпулером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Итоги совместной работы и новые проекты. 21 марта Александр Лукашенко провел рабочую встречу с владельцем компании «Штадлер» Петером Шпулером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведущий европейский производитель подвижного состава в нашей стране реализует крупный инвестиционный проект. Предприятие под Минском глава государства назвал успешным и поблагодарил руководителя компании за то, что один из заводов концерна разместился именно в Беларуси.
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Продукция в Фаниполе выпускается не только для стран ЕС. Высокие стандарты позволяют реализовывать проекты для Венгрии, Норвегии, Латинской Америки, Словении. В 2019 году с белорусского конвейера сойдет порядка 350 вагонов. В перспективе – расширение производства и увеличение мощностей.
Петер Шпулер, председатель административного совета, владелец компании «Штадлер Рейл Групп»:
Как собственник, я могу сказать, что восхищен теми условиями для работы, экономическими условиями, созданными здесь. Это касается и профессиональной подготовке сотрудников. На мой взгляд, это знак качества для любой национальной экономики.
Я каждую неделю путешествую по всему миру, вижу большое количество людей и всегда рекламирую Беларусь в качестве производственной площадки.
В планах партнеров еще несколько совместных проектов. Так, «Штадлер» окажет содействие нашей стране в продвижении и продаже на европейском рынке грузовых вагонов отечественного производства. К тому же, в Минск инвестор прибыл в компании своего коллеги – бизнесмена из Бельгии. Сейчас инвестор обсуждает с белорусской стороной совместный проект.
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