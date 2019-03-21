«Удачный инструмент для начала своего дела». Более сотни предпринимателей приняли участие в выставке франшиз в Минске

Новости Беларуси. Как открыть свое дело и не потерять бизнес? Более сотни предпринимателей из Беларуси и России собрала в Минске выставка франшиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо отметить, что сегодня работа под известным брендом – это один из наиболее быстрых способов стать предпринимателем, поэтому очень востребован на рынке. Среди участников – как опытные бизнесмены, так и те, кто только планируют войти в состав деловых кругов. Сферы применения представленных проектов самые разные – от здравоохранения и общепита до детских развлечений и спорта. Кстати, в некоторых случаях открыть свое дело под уже известным брендом предлагают на очень выгодных условиях.

Юлиана Коцур, предприниматель:

У меня есть свой небольшой бизнес – это кофейня, небольшая по формату, но для нашего города это новинка. Для меня интересно посмотреть на кофейные франшизы. Будучи студенткой начала развивать свой бизнес. Естественно, нужно, чтобы человек подошел к тебе, что-то предложил, как-то тебя вдохновил. И тогда всё пойдет.

Марина Калиновская, руководитель проекта «Малые города»:

Франшизы могут быть реализованы как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Мы сделали акцент на этом, поскольку наш проект направлен на содействие малому бизнесу именно в малых городах. Франчайзинг представляет собой, на мой взгляд, очень удачный инструмент для начала своего дела: получаешь инструкции, хорошую идею, проверенные методы.