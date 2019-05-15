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Первый карьерный самосвал с двигателем Stage 5 представил БелАЗ

15 мая 2019 16:47
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Новости Беларуси. БелАЗ продолжает удивлять потенциальных покупателей высокотехнологичными новинками. На выставке в Польше завод представил первый в мире карьерный самосвал с двигателем, соответствующим высоким европейским экологическим требованиям Stage 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот новый стандарт значительно строже действующих экологических норм. Он направлен на ограничение выбросов вредных веществ в атмосферу и в европейских странах начинает вводиться с 2019 года. Белорусские машиностроители оснастили таким мотором пока только 45-тонник и уверены, что это поможет укрепить их позиции на европейском рынке.

Больше новостей экономики за 15 мая здесь.

# БелАЗ # Экономика # Сергей Савицкий

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