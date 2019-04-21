Беларусь на форуме «АТОМЭКСПО-2019»: как изменится имидж страны после введения в строй БелАЭС
Новости Беларуси. На неделе в Сочи состоялся ежегодный международный форум «АТОМЭКСПО», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Участие в нем приняли 74 страны – абсолютный рекорд.
И еще несколько цифр. По данным МАГАТЭ, в стадии строительства находятся 55 новых реакторов в 18 государствах. Еще более 50 стран находятся на разных стадиях подготовки к реализации таких проектов. Не это ли лучший показатель того, что будущее атомных электростанций ясное и чистое? Как и энергия, ими вырабатываемая.
Репортаж из Сочи – от корреспондента Дмитрия Бояровича.
«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»
Армянский айлазан, русская ватрушка, белорусский сбитень... Это ярмарка кухонь тех стран, где развивают атомную энергетику. Как символ форума.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Достаточно большое место отведено национальной кухне Беларуси. Здесь и наши конфеты, и булочки.
Юлия Ярмакович, организатор кулинарного павильона:
Очень большой популярностью пользуется у нас этот уголок. Знаменитые белорусские деруны и колдуны… Причем мы никаким образом не переводили это, представителям других национальностей так это и анонсируем.
Кухня – это лишь немногое, что сближает всех участников «АТОМЭКСПО». За 11 лет выставка стала глобальным форумом. Здесь обсуждаются вопросы в любых сферах (разве что не политической) планетарного масштаба.
Дмитрий Боярович:
На «АТОМЭКСПО» приехали участники из 74 стран. Это абсолютный рекорд. Здесь представлены все инновации в ядерной энергетике. Свой стенд, конечно, представила и Беларусь.
Страна участвует в «АТОМЭКСПО» пять лет. Девиз стенда этого года – «Энергия созидания». Здесь не только рассказывают о БелАЭС, Беларусь выбрала еще и «околоатомную» тему.
Эдуард Свирид, начальник отдела информации и общественных связей ГП «Белорусская АЭС»:
Мы рассказываем в этом году о том, как отразилось строительство Белорусской АЭС на жизни региона, на развитии Островца. Рассказываем об истории сооружения.
За время стройки АЭС население Островца увеличилось на треть. Ежегодно в развитие города вкладывают около 70 миллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем ежегодный бюджет Островецкого района. В городе появились новые дороги, школа, детский сад. На очереди – ледовая арена и культурный центр.
Евгений Сальков, генеральный директор АО «Русатом Сервис»:
Вокруг сооружаемой Белорусской АЭС много бизнес-интересов, появляется возможность дополнительно заработать. Я сам бывал в Островце, видел, что там идет мощное жилищное строительство.
Дмитрий Боярович:
Так сейчас выглядит первый ядерный реактор Белорусской АЭС. Это самые свежие кадры. Здесь завершены все строительно-монтажные работы. Уже осенью сюда поступит первое топливо.
Предварительный срок поставки топлива – сентябрь. Ядерную начинку поставят в 163 кассетах. Эти ячейки загрузят в ядерный реактор.
К осени на АЭС опробуют оборудование, проверят слаженность работы всех систем, проведут гидроиспытания. А после физического пуска (уже в начале 2020 года) станция примет миссии ИПАС и МАГАТЭ.
Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:
Любая миссия направлена на то, чтобы оценить, провести самооценку и получить рекомендации опытных европейских и мировых партнеров. Это очень полезный инструмент, очень важный и нужный для страны.
БелАЭС проходила стресс-тесты два года. Станция в Островце способна выдержать землетрясение в семь баллов (потенциально невозможное), наводнение и даже крушение самолета. Развитие атомной энергетики в Беларуси в целом высоко оценивают во Всемирной ядерной ассоциации.
Агнета Ризинг, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA):
Беларусь достигла большого прогресса в деле освоения атомных технологий к этому моменту. Любая страна может использовать ядерную энергию, если она шаг за шагом следует обучающему процессу. Я вижу: вы почти у цели. И это отличный пример для стран-соседей.
Фернандо Наредо, генеральный секретарь Европейского ядерного сообщества (ENS):
Беларусь пока не входит в Европейское ядерное сообщество. Но мы бы очень хотели видеть вас в числе своих партнеров, ведь у вас есть и еще появится много специалистов в атомной энергетике.
Следит за тем, как возводится БелАЭС, и Армения. В «атомном клубе» она с 1976 года. Армянская АЭС генерирует больше трети электроэнергии в стране. Сейчас срок службы станции у Мецамора продлевают. В планах – повысить выработку энергии на 10 %.
Гайк Бадалян, начальник Департамента энергетики Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения:
У Беларуси, как только она запустит свою атомную электростанцию, появится более передовая технология в энергетике. За этим начнет развиваться ваш политехник, то есть те отрасли в экономике, которые задействованы в ядерной физике, в точных науках.
Еще 10 лет назад отмечали: будущее ядерной энергетики туманно. Страны с АЭС от нее отказываются. В 2019-м иная картина: за это время в мире ввели полсотни энергоблоков. Еще 30 начнут работу в ближайшие два года. Атом осваивают Средняя Азия, Ближний Восток, Южная Америка.
Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
Наша страна в свое время сделала правильный выбор – что мы все-таки остановились на ядерной энергетике как самой надежной и экологически чистой энергии.
Ядерный реактор на БелАЭС – поколения 3+. Лучше и безопасней еще не придумали. Такие же станции «Росатом» строит в Финляндии, Венгрии, Турции, Египте. И не только строит – формирует партнерство. Как минимум, на 100 лет.
Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом»:
Построив станцию, мы никуда не уходим. Мы будем поставлять топливо в течение всего жизненного цикла работы этой станции. Мы будем поставлять все услуги, связанные с сервисом и ремонтом (и не одни – а вместе с нашими белорусскими коллегами).
В 2019 году четыре страны впервые в своей истории введут в эксплуатацию собственные АЭС. Среди них и Беларусь. Это означает, кроме прочего, что на следующий «АТОМЭКСПО» страна приедет уже в статусе полноправного участника мирового атомного сообщества.