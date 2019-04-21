Беларусь на форуме «АТОМЭКСПО-2019»: как изменится имидж страны после введения в строй БелАЭС

Новости Беларуси. На неделе в Сочи состоялся ежегодный международный форум «АТОМЭКСПО», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Участие в нем приняли 74 страны – абсолютный рекорд. И еще несколько цифр. По данным МАГАТЭ, в стадии строительства находятся 55 новых реакторов в 18 государствах. Еще более 50 стран находятся на разных стадиях подготовки к реализации таких проектов. Не это ли лучший показатель того, что будущее атомных электростанций ясное и чистое? Как и энергия, ими вырабатываемая.

Репортаж из Сочи – от корреспондента Дмитрия Бояровича. «Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019» Армянский айлазан, русская ватрушка, белорусский сбитень... Это ярмарка кухонь тех стран, где развивают атомную энергетику. Как символ форума.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Достаточно большое место отведено национальной кухне Беларуси. Здесь и наши конфеты, и булочки.

Юлия Ярмакович, организатор кулинарного павильона:

Очень большой популярностью пользуется у нас этот уголок. Знаменитые белорусские деруны и колдуны… Причем мы никаким образом не переводили это, представителям других национальностей так это и анонсируем. Кухня – это лишь немногое, что сближает всех участников «АТОМЭКСПО». За 11 лет выставка стала глобальным форумом. Здесь обсуждаются вопросы в любых сферах (разве что не политической) планетарного масштаба.

Дмитрий Боярович:

На «АТОМЭКСПО» приехали участники из 74 стран. Это абсолютный рекорд. Здесь представлены все инновации в ядерной энергетике. Свой стенд, конечно, представила и Беларусь. Страна участвует в «АТОМЭКСПО» пять лет. Девиз стенда этого года – «Энергия созидания». Здесь не только рассказывают о БелАЭС, Беларусь выбрала еще и «околоатомную» тему.

Эдуард Свирид, начальник отдела информации и общественных связей ГП «Белорусская АЭС»:

Мы рассказываем в этом году о том, как отразилось строительство Белорусской АЭС на жизни региона, на развитии Островца. Рассказываем об истории сооружения.

За время стройки АЭС население Островца увеличилось на треть. Ежегодно в развитие города вкладывают около 70 миллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем ежегодный бюджет Островецкого района. В городе появились новые дороги, школа, детский сад. На очереди – ледовая арена и культурный центр.

Евгений Сальков, генеральный директор АО «Русатом Сервис»:

Вокруг сооружаемой Белорусской АЭС много бизнес-интересов, появляется возможность дополнительно заработать. Я сам бывал в Островце, видел, что там идет мощное жилищное строительство.

Дмитрий Боярович:

Так сейчас выглядит первый ядерный реактор Белорусской АЭС. Это самые свежие кадры. Здесь завершены все строительно-монтажные работы. Уже осенью сюда поступит первое топливо. Предварительный срок поставки топлива – сентябрь. Ядерную начинку поставят в 163 кассетах. Эти ячейки загрузят в ядерный реактор. К осени на АЭС опробуют оборудование, проверят слаженность работы всех систем, проведут гидроиспытания. А после физического пуска (уже в начале 2020 года) станция примет миссии ИПАС и МАГАТЭ.

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

Любая миссия направлена на то, чтобы оценить, провести самооценку и получить рекомендации опытных европейских и мировых партнеров. Это очень полезный инструмент, очень важный и нужный для страны.

БелАЭС проходила стресс-тесты два года. Станция в Островце способна выдержать землетрясение в семь баллов (потенциально невозможное), наводнение и даже крушение самолета. Развитие атомной энергетики в Беларуси в целом высоко оценивают во Всемирной ядерной ассоциации.

Агнета Ризинг, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA):

Беларусь достигла большого прогресса в деле освоения атомных технологий к этому моменту. Любая страна может использовать ядерную энергию, если она шаг за шагом следует обучающему процессу. Я вижу: вы почти у цели. И это отличный пример для стран-соседей.

Фернандо Наредо, генеральный секретарь Европейского ядерного сообщества (ENS):

Беларусь пока не входит в Европейское ядерное сообщество. Но мы бы очень хотели видеть вас в числе своих партнеров, ведь у вас есть и еще появится много специалистов в атомной энергетике. Следит за тем, как возводится БелАЭС, и Армения. В «атомном клубе» она с 1976 года. Армянская АЭС генерирует больше трети электроэнергии в стране. Сейчас срок службы станции у Мецамора продлевают. В планах – повысить выработку энергии на 10 %.

Гайк Бадалян, начальник Департамента энергетики Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения:

У Беларуси, как только она запустит свою атомную электростанцию, появится более передовая технология в энергетике. За этим начнет развиваться ваш политехник, то есть те отрасли в экономике, которые задействованы в ядерной физике, в точных науках.

Еще 10 лет назад отмечали: будущее ядерной энергетики туманно. Страны с АЭС от нее отказываются. В 2019-м иная картина: за это время в мире ввели полсотни энергоблоков. Еще 30 начнут работу в ближайшие два года. Атом осваивают Средняя Азия, Ближний Восток, Южная Америка.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Наша страна в свое время сделала правильный выбор – что мы все-таки остановились на ядерной энергетике как самой надежной и экологически чистой энергии.

Ядерный реактор на БелАЭС – поколения 3+. Лучше и безопасней еще не придумали. Такие же станции «Росатом» строит в Финляндии, Венгрии, Турции, Египте. И не только строит – формирует партнерство. Как минимум, на 100 лет.