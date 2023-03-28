Первые поставки хлопка из Зимбабве ожидаются в июне-июле. Председатель «Беллегпрома» раскрыла подробности

Новости Беларуси. Развитие белорусско-зимбабвийских отношений основывается на дружбе, взаимном доверии и интересе. Формировать планы на будущее и обмениваться опытом стороны планируют в тесном контакте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой. Разговор о развитии сотрудничества Беларуси и Зимбабве продолжился на встрече заместителя премьер-министра с делегацией этой африканской страны.

За последние годы проделан внушительный объем работ. Товарооборот между нашими странами за 2022-й вырос на 160 %. А недавний визит Александра Лукашенко в Зимбабве придал новый импульс взаимодействию. Встречи на высоком уровне принесли ряд договоренностей, которые легли в основу дорожной карты. Документ охватывает мероприятия политико-дипломатической, торгово-экономической, сельскохозяйственной областей, здравоохранения и энергетики. И все намеченные планы стороны намерены выполнить в установленный срок. Так, Беларусь уже приступила к реализации контракта на поставку пожарных машин в Хараре. Кроме того, есть подвижки по части сотрудничества в легкой промышленности.