Первые поставки хлопка из Зимбабве ожидаются в июне-июле. Председатель «Беллегпрома» раскрыла подробности
Новости Беларуси. Развитие белорусско-зимбабвийских отношений основывается на дружбе, взаимном доверии и интересе. Формировать планы на будущее и обмениваться опытом стороны планируют в тесном контакте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.
Разговор о развитии сотрудничества Беларуси и Зимбабве продолжился на встрече заместителя премьер-министра с делегацией этой африканской страны.
За последние годы проделан внушительный объем работ. Товарооборот между нашими странами за 2022-й вырос на 160 %. А недавний визит Александра Лукашенко в Зимбабве придал новый импульс взаимодействию. Встречи на высоком уровне принесли ряд договоренностей, которые легли в основу дорожной карты. Документ охватывает мероприятия политико-дипломатической, торгово-экономической, сельскохозяйственной областей, здравоохранения и энергетики.
И все намеченные планы стороны намерены выполнить в установленный срок. Так, Беларусь уже приступила к реализации контракта на поставку пожарных машин в Хараре. Кроме того, есть подвижки по части сотрудничества в легкой промышленности.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Та сторона наших партнеров на рынке Зимбабве, они готовы с нами сотрудничать не только по поставке хлопкового волокна – то, о чем нам удалось договориться и подписать договор о намерениях. Мы ждем эту поставку в июне-июле. Уже первый транш хлопка должен пойти в нашу сторону. Но мы в рамках визита еще в январе отметили, на удивление нам, что школьная программа действует у них в стране, и около 2 миллионов школьников ходят в деловом стиле. Нами были сегодня предложены ряд образцов из поливискозной ткани и ткани, где содержание шерсти 20-30 %.
Беларусь готова помогать партнерам в развитии сельского хозяйства. Сейчас в Зимбабве объявлена третья фаза по механизации фермерских хозяйств страны. И наши специалисты примут непосредственное участие в строительстве новых и модернизации существующих комплексов хранения зерна.
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