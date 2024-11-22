Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский опасается ответа Москвы на удары с использованием ракет большой дальности. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Сергея Лаврова, Владимир Зеленский обвинил своих союзников в попытке бросить его безоружным. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешных боевых испытаниях новой ракеты «Орешник», поразившей промышленный комплекс в Днепропетровске.

По словам пресс-секретаря Дмитрия лидера РФ Дмитрия Пескова, Москва послала предупреждение в автоматическом режиме еще до запуска ракеты.