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Лавров сообщил, что Зеленский испугался ответа Москвы в виде ударов «Орешником»

22 ноября 2024 14:32
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский опасается ответа Москвы на удары с использованием ракет большой дальности. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Сергея Лаврова, Владимир Зеленский обвинил своих союзников в попытке бросить его безоружным. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешных боевых испытаниях новой ракеты «Орешник», поразившей промышленный комплекс в Днепропетровске.

По словам пресс-секретаря Дмитрия лидера РФ Дмитрия Пескова, Москва послала предупреждение в автоматическом режиме еще до запуска ракеты.

# Международная политика

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