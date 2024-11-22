Белорусские учёные разработали противоопухолевый препарат

Эта разработка ученых НАН поможет сделать еще один шаг на пути к здоровой нации. Речь о лекарстве от онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это инновационное, первое в своем классе, противоопухолевое соединение с особым двунаправленным способом действия. В его основе модифицированный нуклеозид – вещество, которое в составе препарата борется с раковыми клетками и вызывает иммунный ответ.

Сейчас специалисты работают над масштабированием технологии и проверяют эффективность лекарства. Отечественный препарат, в отличие от зарубежных аналогов, разработан не химическим, а ферментным способом, что делает его доступнее по цене, при этом не в ущерб качеству.