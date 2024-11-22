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Белорусские учёные разработали противоопухолевый препарат

22 ноября 2024 13:56
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Эта разработка ученых НАН поможет сделать еще один шаг на пути к здоровой нации. Речь о лекарстве от онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учёные разработали противоопухолевый препарат-2

Это инновационное, первое в своем классе, противоопухолевое соединение с особым двунаправленным способом действия. В его основе модифицированный нуклеозид – вещество, которое в составе препарата борется с раковыми клетками и вызывает иммунный ответ. 

Сейчас специалисты работают над масштабированием технологии и проверяют эффективность лекарства. Отечественный препарат, в отличие от зарубежных аналогов, разработан не химическим, а ферментным способом, что делает его доступнее по цене, при этом не в ущерб качеству. 

Белорусские учёные разработали противоопухолевый препарат-4

Лариса Биричевская, ведущий научный сотрудник отраслевой лаборатории молекулярных био- и нанотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси:
Это соединение уникально тем, что оно не просто убивает опухолевые клетки, но помогает организму мобилизовать иммунитет. Чтобы иммунные клетки помогали лекарству избавиться от опухолевых (раковых) клеток в организме. И в доклинических испытаниях показано, что после применения этого лекарства у человека не только исчезает опухоль, но и формируется иммунитет.

Белорусские учёные разработали противоопухолевый препарат-6

Среди последних разработок ученых и производство РНК-вакцины, а также ее усилителей. Это медицинский препарат нового поколения для защиты от различных вирусных заболеваний, в том числе ковида.

# Белорусские лекарства

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