Белорусские учёные разработали противоопухолевый препарат

Эта разработка ученых НАН поможет сделать еще один шаг на пути к здоровой нации. Речь о лекарстве от онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта разработка ученых НАН поможет сделать еще один шаг на пути к здоровой нации. Речь о лекарстве от онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это инновационное, первое в своем классе, противоопухолевое соединение с особым двунаправленным способом действия. В его основе модифицированный нуклеозид – вещество, которое в составе препарата борется с раковыми клетками и вызывает иммунный ответ.
Сейчас специалисты работают над масштабированием технологии и проверяют эффективность лекарства. Отечественный препарат, в отличие от зарубежных аналогов, разработан не химическим, а ферментным способом, что делает его доступнее по цене, при этом не в ущерб качеству.
Лариса Биричевская, ведущий научный сотрудник отраслевой лаборатории молекулярных био- и нанотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси:
Это соединение уникально тем, что оно не просто убивает опухолевые клетки, но помогает организму мобилизовать иммунитет. Чтобы иммунные клетки помогали лекарству избавиться от опухолевых (раковых) клеток в организме. И в доклинических испытаниях показано, что после применения этого лекарства у человека не только исчезает опухоль, но и формируется иммунитет.
Среди последних разработок ученых и производство РНК-вакцины, а также ее усилителей. Это медицинский препарат нового поколения для защиты от различных вирусных заболеваний, в том числе ковида.