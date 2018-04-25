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Миссия МВФ посетит Беларусь в июле 2018 года

25 апреля 2018 16:11
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Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда планово посетит Беларусь в июле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна и международная структура активно взаимодействуют по части технической поддержки и мониторинга экономической ситуации. Все выработанные с экспертами МВФ рекомендации реализовываются, хотя и без финансирования со стороны фонда. Напомним, что недавно Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Согласно данным из нового обзора, ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 2,8%.

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# Экономика # МВФ в Беларуси # Фотофакт

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