Миссия МВФ посетит Беларусь в июле 2018 года

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда планово посетит Беларусь в июле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна и международная структура активно взаимодействуют по части технической поддержки и мониторинга экономической ситуации. Все выработанные с экспертами МВФ рекомендации реализовываются, хотя и без финансирования со стороны фонда. Напомним, что недавно Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Согласно данным из нового обзора, ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 2,8%.