Первую энергию из воды ждут на Витебской ГЭС: в скором времени запустят два гидроагрегата

Новости Беларуси. Первую энергию из воды ждут на Витебской ГЭС. Уже полностью смонтированы два гидроагрегата, которые запустят для пробы. Для этого необходимо лишь дождаться повышения уровня Западной Двины.

Витебская ГЭС – крупный белорусско-китайский проект. Полностью сдать его в эксплуатацию планируют в январе-феврале 2017 года. Основные работы по возведению самой мощной в стране гидроэлектростанции уже завершены.

Витебская ГЭС, согласно расчетам специалистов, должна сэкономить более 38 тысяч тонн природного газа в год за счет использования энергии течения реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Гудов, инженер технического надзора управления по строительству Витебской ГЭС:

Выполнено около 82-83%, вы сами видите, в каком состоянии. Отделочные, наружные работы ведутся, внутренние отделочные работы. Также ведется монтаж оборудования на судоходном шлюзе для пропуска судов непосредственно Витебской ГЭС с верхнего барьера в нижний, чтобы проходили суда, сделать судоходным этот участок.