Березовый сок, шоколад, сало: какие белорусские продукты пришлись по вкусу китайцам

Новости Беларуси. Все, что ни производится сегодня в мире передового, современного, пользующегося спросом, делается в Китае. Именно поэтому фраза «Made in China» – сделано в Китае – самая распространенная. Она – и на телефонах, и на ярлыках одежды, и на станках. Обнаружить ее можно где угодно. Сами китайцы часто говорят, что люди, которым вы нравитесь, зачастую стремятся с вами породниться. Стратегия «Один пояс – один путь» – это своего рода обручальное кольцо для стран-участниц инициативы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Шитик, боец скота мясоперерабатывающего предприятия:

Такой городок, как Молодечно, считается очень небольшим, и я считаю, что это очень престижно, что мясо и продукция отправляются в Китай.

Ван Шаомун, переводчик:

В Китае есть белорусский березовый сок. Еще много шоколада. «Аленка» уже есть.

Ван Яотянь, ресторатор, заместитель директора культурно-делового центра по международным вопросам:

У нас есть магазины и с молочной продукцией и мясной.

Беларусь шоколадную и молочную, да и кухню национальную Ван Шаоумун открыла для себя почти 20 лет назад. Приехала учиться, затем вышла замуж за белоруса и осталась жить в Синеокой. Семейное меню давно делить перестали на свое и чужое. Вот и сегодня мужа с работы дожидаясь, готовит жена драники. Рецепт простой, а главное – с душой, признается хозяйка, подходить к плите надо. Это уже особенность белорусов. А из изысканного, что до этого на родине никогда пробовать не приходилось, таким вкусным оказалось.

Ван Шаомун, переводчик:

Сало и маринованные огурцы. И домашний мед. Очень любят сметану. У нас в стране этого нет.

Родные и близкие, а также друзья из Беларуси называют ее Джу-Джу. Так проще имя запомнить, да и в привычку вошло. А вот знакомые из Пекина все чаще интересуются белорусскими товарами. На что ответ у Ван Шаоумун всегда один.

Ван Шаомун, переводчик:

У вас очень качественная продукция, намного выше даже, чем в Китае.

Пробуем первую партию и дополняем вкус, а такая в семье Джу-Джу уже традиция, зеленым китайским чаем. Чем не блюдо для гурмана. А ресторатор Ван Яотянь в этом бизнесе не первый год. И к выводу пришел давно, что готовить традиционные китайские блюда можно исключительно из белорусских продуктов.

Ван Яотянь, ресторатор, заместитель директора культурно-делового центра по международным вопросам:

Мы на территории Беларуси продукты покупаем. Овощи, мясо. Хорошие партнеры. Все сертифицировано.

Отметит Ван Яотянь и то, что наша продукция экологически чистая. И нарастающий экспортный потенциал страны. А это говорит о высоком уровне безопасности продовольственной.

По совместительству ресторатор еще и представитель культурно-делового центра, задача которого: расширить понимание о взаимных вкусовых сочетаниях белорусов и китайцев. Только за последние полгода удалось привлечь десятки делегаций и заинтересовать их медом Синеокой, ее крахмалом. Новыми видами шоколадной продукции. Кстати, здесь предпочтения уже найдены. По-товарищески, на сладости вкус и секретов рецепт.

Ван Яотянь, ресторатор, заместитель директора культурно-делового центра по международным вопросам:

На выставке в Китае новые виды шоколада представлены.

Достигнуть продвижения удалось исходя из собственной практики. Один из примеров. В ресторане главным блюдом считается «Карп по-императорски». Он очень популярен у белорусов здесь, в Минске, а также у китайцев на Родине. И вот он – секрет.

Максим Слиж, СТВ:

В основе этого блюда белорусский карп, а готовят его по традиционному рецепту. Попробуем на вкус. Очень вкусно.

Успели распробовать в Поднебесной на вкус и говядину нашу. С мясоперерабатывающего предприятия в Молодечно с декабря 2015 года поставки идут ходом активным. Высокое качество определяют отечественные технологии и современное оборудование. Ассортимент также перспективы открывает.

Александр Глушаков, заместитель директора по коммерческим вопросам мясоперерабатывающего предприятия:

Нас посещали две делегации предприятий КНР. Мы показали свое производство. Они оценили высоко.

А новые перспективы вновь открывают контракты. Ждут в Поднебесной с белорусских предприятий продукцию молочную и сельскохозяйственную, мясо, детское питание. Готовы стороны и к объединению производственных мощностей.